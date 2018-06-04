Prefeitura de Vila Velha ganha reintegração de posse da área do COC

COC VIla Velha Crédito: Divulgação

De acordo com o Procurador Geral do Município, José de Ribamar Lima Bezerra, a Prefeitura está dialogando com a unidade de educação para uma solução pacífica sobre o caso. “Em princípio, não há interesse do município de desalojar uma escola, afinal, é uma atividade econômica da cidade”, disse.

A área fica entre a avenida Délio Silva Britto, ruas três, quatro e RC, em Coqueiral de Itaparica. A ação foi movida pelo município em 1998, pois, a área pública foi vendida para a escola por terceiros. Agora a ação foi vencida em última instância no STJ. De acordo com o procurador, havendo o interesse da escola em adquirir a área, as partes podem entrar em acordo.

“Se houver por parte da escola o interesse sobre a área, vamos ter que providenciar um processo legislativo para uma negociação com o educandário”, frisou.

O procurador ressaltou que alunos e pais podem ficar tranquilos, pois, o município não tem interesse em retirar a escola do local.