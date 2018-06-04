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Coqueiral de Itaparica

Prefeitura de Vila Velha ganha reintegração de posse da área do COC

Município ganhou ação no STJ para reintegração de posse da escola

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 15:08

Publicado em 

04 jun 2018 às 15:08
COC VIla Velha Crédito: Divulgação
Depois de 20 anos de batalha judicial, a Prefeitura de Vila Velha ganhou, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação de reintegração de posse de uma área de 15,5 mil metros quadrados em Coqueiral de Itaparica, onde fica a escola particular COC.
De acordo com o Procurador Geral do Município, José de Ribamar Lima Bezerra, a Prefeitura está dialogando com a unidade de educação para uma solução pacífica sobre o caso. “Em princípio, não há interesse do município de desalojar uma escola, afinal, é uma atividade econômica da cidade”, disse.
A área fica entre a avenida Délio Silva Britto, ruas três, quatro e RC, em Coqueiral de Itaparica. A ação foi movida pelo município em 1998, pois, a área pública foi vendida para a escola por terceiros. Agora a ação foi vencida em última instância no STJ. De acordo com o procurador, havendo o interesse da escola em adquirir a área, as partes podem entrar em acordo.
“Se houver por parte da escola o interesse sobre a área, vamos ter que providenciar um processo legislativo para uma negociação com o educandário”, frisou.
O procurador ressaltou que alunos e pais podem ficar tranquilos, pois, o município não tem interesse em retirar a escola do local.
A diretora da Escola SEB de Vila Velha, Maria Betânia Eleutério, informou apenas que há um contrato de locação e isso não vai afetar em nada o andamento da escola neste ano. No entanto, não revelou se a escola tem interesse em negociar com a Prefeitura de Vila Velha.

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