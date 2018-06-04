Prefeitura de Vila Velha ganha reintegração de posse da área do COC

Depois de 20 anos de batalha judicial, a Prefeitura de Vila Velha ganhou, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação de reintegração de posse de uma área de 15,5 mil metros quadrados em Coqueiral de Itaparica, onde fica a escola particular COC.
De acordo com o Procurador Geral do Município, José de Ribamar Lima Bezerra, a Prefeitura está dialogando com a unidade de educação para uma solução pacífica sobre o caso. “Em princípio, não há interesse do município de desalojar uma escola, afinal, é uma atividade econômica da cidade”, disse.
A área fica entre a avenida Délio Silva Britto, ruas três, quatro e RC, em Coqueiral de Itaparica. A ação foi movida pelo município em 1998, pois, a área pública foi vendida para a escola por terceiros. Agora a ação foi vencida em última instância no STJ. De acordo com o procurador, havendo o interesse da escola em adquirir a área, as partes podem entrar em acordo.
“Se houver por parte da escola o interesse sobre a área, vamos ter que providenciar um processo legislativo para uma negociação com o educandário”, frisou.
O procurador ressaltou que alunos e pais podem ficar tranquilos, pois, o município não tem interesse em retirar a escola do local.
A diretora da Escola SEB de Vila Velha, Maria Betânia Eleutério, informou apenas que há um contrato de locação e isso não vai afetar em nada o andamento da escola neste ano. No entanto, não revelou se a escola tem interesse em negociar com a Prefeitura de Vila Velha.