Com a crise hídrica instalada no país e também no Estado, os municípios capixabas correm contra o tempo para rever a situação e não precisar entrar em um racionamento rigoroso. Diante desse cenário, Vila Velha começou nesta sexta-feira (30) a fiscalizar estabelecimentos cujo funcionamento demanda grande consumo de água. As primeiras visitas foram realizadas em nove lava-jatos da cidade.

Dos diversos estabelecimentos do setor que existem em Vila Velha, apenas 16 estão legalizados, ou seja, com a devida licença ambiental e o alvará de funcionamento emitidos pela prefeitura. Nesta sexta, as visitas foram para notificar os lava-jatos irregulares, observar como é feito o uso da água para lavar os veículos e orientar os proprietários sobre o uso correto da água.

Isso porque, na próxima segunda-feira (02), o município baixará um decreto proibindo, entre outras coisas, a lavagem de carros e calçadas com mangueiras, por exemplo. Também serão enviadas à Câmara Municipal de Vereadores, algumas leis para a cidade possa passar o período de estiagem sem precisar de realizar o racionamento rigoroso. As ações serão baseadas no regulamento emitido pela Agência Reguladora de Recursos Hídricos do Estado, que será adaptado para uma legislação municipal, segundo informou o Prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vila Velha faz fiscalização em lava-jatos para redução do consumo de água

"Nosso risco é o mesmo das demais cidades capixabas. Nossa bacia é a do Jucu, que está somente com 30% da capacidade do seu total, segundo informações que eu obtive. Ainda não é caso de racionamento, mas se a falta de chuva perdurar e a gente não fizer um trabalho de redução de consumo, nos próximos meses pode sim ter racionamento", afirmou.Rodney ressaltou que os estabelecimentos que não tem alvará de funcionamento podem solicitar o documento em um prazo de 15 dias úteis. Já os que não tem alvará ambiental terão o prazo de cinco dias úteis para iniciar o processo de regularização. Os estabelecimentos que não cumprirem a determinação podem ser interditados.

Apesar de terem sido pegos de surpresa com a ação da prefeitura, os proprietários dos estabelecimentos visitados elogiaram a medida, como é o caso de David Bastos, 31 anos. "A prefeitura está de parabéns com essa iniciativa, tem que fazer, porque querendo ou não eu também sou morador e a gente também sofre com essa paralisação de água", apontou.

O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Jader Mutzig, afirmou ainda que os estabelecimentos serão orientados a adotar alternativas para reduzir o consumo de água. "Eles vão ter que adotar tecnologias para poder reverter esse consumo, fazendo reuso, calibrando equipamentos, no caso de lava-jatos usando balde, não usando mangueira. O uso da mangueira vai estar proibido por um bom tempo, até que a gente esteja vivendo essa crise hídrica no Brasil. Tecnologias para diminuir o consumo de água terão que ser utilizadas. Temos que entender que a época de abundância de água não existe mais, acabou", afirmou.

Ainda nesta sexta-feira, um dos lava-jatos visitados foi notificado e autuado pela Vigilância Sanitária. O estabelecimento vendia alimentos e não possuía alvará para esse tipo de comercialização. O local, que também vendia produtos vencidos, foi notificado para se regularizar junto à Prefeitura e incluir atividade de lanchonete. Todos os produtos fora da validade foram descartados pela Vigilância Sanitária.