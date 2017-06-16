Prefeitura de Vila Velha estuda reduzir velocidade na Prainha

Prainha, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

A Prefeitura de Vila Velha estuda reduzir a velocidade máxima permitida na região da Prainha de 40 km/h para 30 km/h. A proposta vai ser apresentada para a comunidade e, caso haja aprovação dos moradores, deve ser implantada em até 90 dias.

O objetivo da mudança, segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich, é humanizar a cidade, reduzindo os acidentes e incentivando os moradores a deixar o carro na garagem e usar outros meios de locomoção.

"Porque você implantando a mudança, as pessoas se apropriam da rua, usando menos carro, e com a velocidade reduzida. Esse é o grande objetivo, fazer com que a segurança do bairro melhore a partir da mudança de comportamento das pessoas", explica.

A intenção da Prefeitura de Vila Velha é que moradores de outros bairros, a partir da experiência da Prainha, possam pedir para que a administração leve a proposta, conhecida como Zona de Velocidade Segura, para suas comunidades.

Essa proposta já foi implantada aqui em Vitória no bairro de Lourdes. Na Prainha, a comunidade está dividida quanto à mudança. A costureira Jandira dos Santos é favorável porque acha que os motoristas andam rápido demais, apesar do limite hoje no bairro ser de 40 km/h.

“Reduz caso de morte, de acidente. Tem que mudar mesmo, tem que diminuir mesmo a velocidade. Eu mesma já caí ali de bicicleta”, comenta.

Jandira dos Santos, comerciante, elogia a proposta de mudar o trânsito na Prainha Crédito: Caíque Verli

Já o comerciante João Carlos Martins não está tão otimista. Ele diz que a redução não vai adiantar se não tiver um trabalho de conscientização dos motoristas.

"A solução seria educação do povo. Se não tiver educação, você pode mudar o que quiser que sempre vai bater com os burros na água”, argumenta