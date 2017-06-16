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30 km/h

Prefeitura de Vila Velha estuda reduzir velocidade na Prainha

A proposta vai ser apresentada para a comunidade e, caso haja aprovação dos moradores, deve ser implantada em até 90 dias.

Publicado em 16 de Junho de 2017 às 17:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

16 jun 2017 às 17:32
Prainha, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer
A Prefeitura de Vila Velha estuda reduzir a velocidade máxima permitida na região da Prainha de 40 km/h para 30 km/h. A proposta vai ser apresentada para a comunidade e, caso haja aprovação dos moradores, deve ser implantada em até 90 dias.
O objetivo da mudança, segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich, é humanizar a cidade, reduzindo os acidentes e incentivando os moradores a deixar o carro na garagem e usar outros meios de locomoção.
"Porque você implantando a mudança, as pessoas se apropriam da rua, usando menos carro, e com a velocidade reduzida. Esse é o grande objetivo, fazer com que a segurança do bairro melhore a partir da mudança de comportamento das pessoas", explica.
A intenção da Prefeitura de Vila Velha é que moradores de outros bairros, a partir da experiência da Prainha, possam pedir para que a administração leve a proposta, conhecida como Zona de Velocidade Segura, para suas comunidades.
Essa proposta já foi implantada aqui em Vitória no bairro de Lourdes. Na Prainha, a comunidade está dividida quanto à mudança. A costureira Jandira dos Santos é favorável porque acha que os motoristas andam rápido demais, apesar do limite hoje no bairro ser de 40 km/h.
“Reduz caso de morte, de acidente. Tem que mudar mesmo, tem que diminuir mesmo a velocidade. Eu mesma já caí ali de bicicleta”, comenta.
Jandira dos Santos, comerciante, elogia a proposta de mudar o trânsito na Prainha Crédito: Caíque Verli
Já o comerciante João Carlos Martins não está tão otimista. Ele diz que a redução não vai adiantar se não tiver um trabalho de conscientização dos motoristas.
"A solução seria educação do povo. Se não tiver educação, você pode mudar o que quiser que sempre vai bater com os burros na água”, argumenta
O secretário esclarece que a implantação da redução na velocidade vai depender da vontade dos moradores e que não terá alteração em bairros cortados por grandes e movimentadas avenidas.

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