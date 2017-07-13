Prefeitura de Cariacica faz denúncia ao MPF por abandono no Contorno

Acidente na Rodovia do Contorno com cinco feridos: prefeitura de Cariacica disse que local é perigoso, sem manutenção Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A prefeitura de Cariacica fez uma denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) pedindo para que a concessionária Eco 101 e o Governo Federal assumam os problemas na Rodovia do Contorno. A situação é de abandono em alguns trechos, com buracos e crateras enormes, desnivelamento do asfalto e rachaduras.

A ação surgiu após reclamações quanto à situação da via, além da iluminação que a prefeitura explicou que fez por conta própria, mas muitos cabos e fiações elétricas foram roubados. A prefeitura alega que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disseram várias vezes, em ofícios, que a concessionária já é responsável pela rodovia.

Em uma resposta da ANTT à prefeitura o órgão diz que “em 3 de julho de 2014 foi celebrado pela ANTT, DNIT e Eco 101 o aditamento (adição) ao Termo de Arrolamento e Transferência de Bens para incluir o Contorno de Vitória”. O órgão disse, em nota, que o trecho não foi transferido oficialmente para a gestão da Concessionária ECO 101 e é de responsabilidade do DNIT e são necessárias adequações por parte deste órgão. A ANTT disse que a transferência vai acarretar em “reajuste de tarifas de pedágio” e que não existe uma posição definitiva por parte do órgão.

O prefeito de Cariacica, Geraldo Luiz Júnior, o Juninho, disse que, independente de quem é a responsabilidade, a rodovia não é da prefeitura e alguém precisa tomar conta para que o abandono não cause mais riscos à população. “Passa pra ver. Se eu tiver mentindo vai ver: sinalização precária, buraco para tudo quanto é lado, irregularidade. Virou um jogo de empurra e a prefeitura sendo mais vítima que qualquer outro ente, porque passa dentro da nossa cidade”, disse.

Sobre a situação da responsabilidade, a Eco 101 disse que a transferência da Rodovia do Contorno ainda está em fase de transição e que não pode realizar investimentos na via. Disse ainda que, por solicitação da ANTT, faz a manutenção básica da via como operações tapa buraco e roçada.