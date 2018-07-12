Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

REUNIÃO MARCADA

Prefeitura de Cariacica estuda fazer mudanças na UPA de Flexal ll

Moradores teriam feito um pedido para que a estrutura construída para a UPA seja usada para a instalação de uma unidade de saúde

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 14:12

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

12 jul 2018 às 14:12
Obra da UPA de Flexal ll Crédito: Marcelo Prest
A inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Flexal ll, em Cariacica, estava prevista para dezembro 2016. Seria a primeira unidade nesse modelo de atendimento no município que tem cerca de 350 mil habitantes. Porém, o prédio permanece fechado, sem nenhum atendimento à população. O motivo é que prazo atrasou, a unidade não foi inaugurada e ainda existe a possibilidade do projeto ser alterado.
Prefeitura de Cariacica estuda fazer mudanças na UPA de Flexal II
A secretária interina de saúde do município, Cláudia Teixeira, afirmou que os moradores da região fizeram um pedido à prefeitura para que a estrutura construída para abrigar a UPA seja usada para a instalação de uma unidade de saúde. De acordo com a secretária, uma reunião para tratar sobre o assunto será realizada neste sábado (14), em Flexal ll, entre moradores e membros da prefeitura.
A representante da prefeitura afirmou que os moradores fizeram o pedido de mudança porque uma unidade de saúde dispõe de consultas em diversas especialidades médicas, enquanto a UPA é voltada para os atendimentos de emergência.
"A gente se propôs a conversar e apresentar para eles (moradores) os dois serviços, para que eles possam direcionar aquilo que eles entendem ser melhor para a comunidade", afirmou a secretária interina de saúde.
Cláudia Teixeira também afirmou que a construção do prédio está concluída e que agora a prefeitura vai comprar os equipamentos necessários para o funcionamento do local. Caso a decisão final seja pela instalação da UPA, o investimento em equipamentos será de aproximadamente R$ 940 mil. Os valores para a instalação da unidade de saúde não foram estimados.
Mesmo que a troca do modelo de atendimento aconteça, o prazo para a inauguração continua mantido para o mês de dezembro. O processo de contratação dos profissionais de saúde que vão atuar no local também está previsto para o segundo semestre deste ano.
MAIS MÉDICOS CONTRATADOS
Uma das expectativas com a inauguração da UPA ou unidade de saúde de Flexal ll é a diminuição na quantidade de pacientes no Pronto Atendimento de Alto Lage. Os pacientes reclamam de lotação e demora no atendimento.
Na manhã desta quinta-feira o chapeiro José Edson dos Santos reclamou que não conseguiu atendimento para a esposa Sueli de Souza. Ela estava com muitas dores e suspeita de infecção urinária.
"Tá difícil, porque a gente vem, não consegue ser atendido e tem que procurar outro lugar. Tem que ter um atendimento melhor, em termo de médico lá dentro. Toda vez que vem aqui é uma demora danada. Se estiver morrendo, vai morrer, porque ninguém atende"
A secretária interina de saúde afirmou que a cidade abriu um processo de seleção para contratar 100 novos médicos e aumentar a atendimentos. Cariacica tem 177 médicos contratados atualmente - 93 deles atual no P.A de Alto Lage.
UPA DE FLEXAL ll
Prazo de entrega inicial: Dezembro de 2016
Prazo de entrega atual: Dezembro de 2018
Valor da obra: R$ 4 milhões
Capacidade de atendimento: 15 mil pacientes por mês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados