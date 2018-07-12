Prefeitura de Cariacica estuda fazer mudanças na UPA de Flexal ll

Obra da UPA de Flexal ll Crédito: Marcelo Prest

A inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Flexal ll, em Cariacica, estava prevista para dezembro 2016. Seria a primeira unidade nesse modelo de atendimento no município que tem cerca de 350 mil habitantes. Porém, o prédio permanece fechado, sem nenhum atendimento à população. O motivo é que prazo atrasou, a unidade não foi inaugurada e ainda existe a possibilidade do projeto ser alterado.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Cariacica estuda fazer mudanças na UPA de Flexal II

A secretária interina de saúde do município, Cláudia Teixeira, afirmou que os moradores da região fizeram um pedido à prefeitura para que a estrutura construída para abrigar a UPA seja usada para a instalação de uma unidade de saúde. De acordo com a secretária, uma reunião para tratar sobre o assunto será realizada neste sábado (14), em Flexal ll, entre moradores e membros da prefeitura.

A representante da prefeitura afirmou que os moradores fizeram o pedido de mudança porque uma unidade de saúde dispõe de consultas em diversas especialidades médicas, enquanto a UPA é voltada para os atendimentos de emergência.

"A gente se propôs a conversar e apresentar para eles (moradores) os dois serviços, para que eles possam direcionar aquilo que eles entendem ser melhor para a comunidade", afirmou a secretária interina de saúde.

Cláudia Teixeira também afirmou que a construção do prédio está concluída e que agora a prefeitura vai comprar os equipamentos necessários para o funcionamento do local. Caso a decisão final seja pela instalação da UPA, o investimento em equipamentos será de aproximadamente R$ 940 mil. Os valores para a instalação da unidade de saúde não foram estimados.

Mesmo que a troca do modelo de atendimento aconteça, o prazo para a inauguração continua mantido para o mês de dezembro. O processo de contratação dos profissionais de saúde que vão atuar no local também está previsto para o segundo semestre deste ano.

MAIS MÉDICOS CONTRATADOS

Uma das expectativas com a inauguração da UPA ou unidade de saúde de Flexal ll é a diminuição na quantidade de pacientes no Pronto Atendimento de Alto Lage. Os pacientes reclamam de lotação e demora no atendimento

Na manhã desta quinta-feira o chapeiro José Edson dos Santos reclamou que não conseguiu atendimento para a esposa Sueli de Souza. Ela estava com muitas dores e suspeita de infecção urinária.

"Tá difícil, porque a gente vem, não consegue ser atendido e tem que procurar outro lugar. Tem que ter um atendimento melhor, em termo de médico lá dentro. Toda vez que vem aqui é uma demora danada. Se estiver morrendo, vai morrer, porque ninguém atende"

A secretária interina de saúde afirmou que a cidade abriu um processo de seleção para contratar 100 novos médicos e aumentar a atendimentos. Cariacica tem 177 médicos contratados atualmente - 93 deles atual no P.A de Alto Lage.

UPA DE FLEXAL ll

Prazo de entrega inicial: Dezembro de 2016

Prazo de entrega atual: Dezembro de 2018

Valor da obra: R$ 4 milhões