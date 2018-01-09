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Prefeitura de Cariacica envia PDM à Câmara de Vereadores

O plano estabelece como áreas de expansão econômica, com capacidade para receber grandes empresas, a região do bairro Padre Matias e o trecho próximo ao rio Formate.

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 16:13

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 jan 2018 às 16:13
Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Cariacica enviou à Câmara de Vereadores o Plano Diretor Municipal (PDM), que pontua diretrizes para o crescimento da cidade pelos próximos 10 anos, até 2027.
O plano estabelece como áreas de expansão econômica, com capacidade para receber grandes empresas, a região do bairro Padre Matias e o trecho próximo ao rio Formate.
Prefeitura de Cariacica envia PDM à Câmara de Vereadores
Essas regiões poderão receber cursos profissionalizantes para capacitar os moradores a trabalharem nas indústrias instaladas ou que podem se instalar na cidade.
Já bairros como Alto Boa Vista e Itaquari são considerados como residenciais e, a pedidos dos moradores, os novos prédios terão limite de altura.
De acordo com o coordenador de Informações Técnicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), David Nogueira, foram feitas 14 audiências nas comunidades para receber sugestões dos moradores.
"A gente percorreu 12 regiões, mais a rural, ouvindo a população, os setores organizados, os movimentos comunitários, a academia, a associação de lojistas para ver o que cada setor desses pensava sobre o município", conta.
Os moradores puderam enviar sugestões também pelo site da Prefeitura de Cariacica. O plano está na Câmara de Vereadores. Como os vereadores estão de recesso, a análise do PDM deve ficar apenas para fevereiro.

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