Prefeitura da Serra fecha o cerco contra boates e bares sem alvarás Crédito: Divulgação/PMS

Com a intenção de impedir a atividade irregular de bares e boates no município, a prefeitura da Serra decidiu aumentar o cerco da fiscalização. Por conta disso, várias operações integradas de vigilância estão sendo realizadas ao longo do mês de janeiro, o que já resultou no fechamento de dois bares e duas boates que não tinham o alvará de funcionamento.

Os quatro comércios embargados funcionavam nos bairros Jardim Limoeiro, São Diogo e Novo Horizonte, mas a prefeitura optou por não divulgar o nome dos estabelecimentos.

A secretária de desenvolvimento urbano da Serra, Mirian Soprani, afirmou que a falta de alvarás de funcionamento é a principal razão para o fechamentos dos bares e boates. A secretária destacou também que o som alto gera muitas reclamações de moradores no entorno dos estabelecimentos.

"A principal irregularidade que nós encontramos é a falta do alvará de funcionamento, porque ele é o último documento expedido pela prefeitura. Para obter o alvará de funcionamento tem que passar por todos os trâmites, tem que ter todas as outras liberações. A falta de alvará ou o alvará vencido foi o que a gente mais encontrou durante a operação", explicou a secretária.

A fiscalização é feita durante a noite, por uma equipe de fiscais e policiais militares em visitas a estabelecimentos indicados pelo setor de Inteligência da PM. O local só é apresentado para a equipe na hora da saída para a ação. A operação é realizada uma vez por semana. Além do trabalho desta equipe, há uma lei que limita o horário de funcionamento do comércio noturno.

Em nota, o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo, Rodrigo Miguel Vervloet, defendeu que todos os estabelecimentos devem atuar dentro da legalidade. No entanto, na avaliação dele, há um excesso de burocracia por parte dos órgãos de fiscalização.