Prefeitura da Serra demite 300 professores por causa de diploma falso Crédito: Divulgação

A prefeitura da Serra demitiu 300 professores que usaram diplomas falsos para conseguir a aprovação em processos seletivos do município. As demissões aconteceram entre fevereiro e o começo de julho deste ano - uma média de quase 50 professores demitidos por mês ou dois professores mandados embora a cada dia letivo do município.

De acordo com informações do secretário de Administração e Recursos Humanos da Serra, Alexandre Viana, a maior parte dos problemas aconteceu nas declarações dos cursos de pós-graduação.

"Desde quando a gente contrata a gente está nessa vigília. Isso é constante. Em todo processo de contratação a gente vai averiguando (possíveis irregularidades). Essa averiguação ela pode ser, em casos mais gritantes, ela pode acontecer após uma denúncia. A própria faculdade, quando soube que teve algum caso, ela estendeu a averiguação", explicou o secretário, sem querer citar os nomes da instituições que estão envolvidas nos problemas.

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Entre as dezenas de irregularidades, a prefeitura da Serra identificou professores temporários que declaravam a realização de cursos que não foram feitos. Mas também existem indícios que alguns educadores foram vítimas de fraudes e realizaram cursos em instituições que não eram reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os nomes das instituições não foram divulgados pela prefeitura.

Apesar do grande número de demissões, a prefeitura da Serra informou que tem um quadro com mais de 5 mil professores e que as aulas na rede municipal não foram prejudicadas.

A prefeitura da Serra também informou que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) participa das investigações. Segundo o MPES, entre os 300 diplomas falsos, foram identificados até documentos falsificados da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

OUTRAS DEMISSÕES

As prefeituras de Vitória e Vila Velha informaram que não demitiram professores por apresentação de diplomas irregulares em 2018. A prefeitura de Cariacica informou que, entre fevereiro e junho, demitiu cinco professores por uso de títulos emitidos por uma instituição não reconhecida pelo Mec.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) comunicou que desligou quatro professores por apresentação de documentação falsa em 2018.

O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, Paulo Loureiro, declarou que é favorável às investigações e repudia a apresentação de documentos falsos por parte de educadores. Loureiro também argumentou que uma das causas do problema é o modelo de contratação escolhido por algumas prefeituras, que fazem contratações temporárias em vez de realizar concursos públicos. Assim, na opinião do diretor do sindicato, alguns professores cometem irregularidades para levar vantagem contra os concorrentes.