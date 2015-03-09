Os moradores de Vitória começam a colaborar com a revisão do Plano Diretor Urbano (PDU) a partir desta segunda-feira (9). O PDU é o documento que dá as regras para as construções, obras e ocupações da cidade. Pela primeira vez, segundo o prefeito Luciano Rezende, a população será diretamente ouvida por meio de encontros e pela internet. O primeiro deles será com os moradores do Centro, onde há a intenção de se criar um polo cultural.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura começa a ouvir população para alterações no PDU

“Nós viemos para o Centro depois de 30 anos e temos gabinete aqui. Temos interesse de recuperar o Centro. As atividades culturais estão muito intensas no Centro. Melhoramos também com policiamento, iluminação. O Centro não era muito frequentado e agora é. E isso tudo graças à revitalização de fachadas e de prédios como o Sesc Glória, além disso, com o PDU vamos formalizar ideias como ruas de lazer e para circulação de pedestres, como vamos fazer na Rua Sete”, disse Luciano Rezende.

Todas as regiões de Vitória serão ouvidas em outros encontros durante o mês. O PDU também poderá formalizar uma intenção da administração municipal, como tornar a avenida Leitão da Silva e a Reta da Penha em um centro de negócios.

“A Avenida Leitão da Silva e a Reta da Penha podem se tornar o lastro da movimentação financeira da cidade. Com serviços e empresas focadas nesta região. Tudo isso será ouvido e discutido com a população”, contou.

Após a população ser ouvida, o plano diretor será elaborado e encaminhado para a Câmara. O documento só deve ser aprovado no início de 2016.

Desde 1984, o PDU é uma lei que define como deve ser o crescimento e o funcionamento da cidade. É o plano que estabelece quais espaços podem ser ocupados e suas finalidades, como áreas residenciais e comerciais. A cada dez anos, o plano é revisado.