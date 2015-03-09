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Prefeitura começa a ouvir população para alterações no PDU

Encontro será com moradores do Centro, onde há a intenção de se criar um polo cultural

Publicado em 09 de Março de 2015 às 15:15

Publicado em 

09 mar 2015 às 15:15
Os moradores de Vitória começam a colaborar com a revisão do Plano Diretor Urbano (PDU) a partir desta segunda-feira (9). O PDU é o documento que dá as regras para as construções, obras e ocupações da cidade. Pela primeira vez, segundo o prefeito Luciano Rezende, a população será diretamente ouvida por meio de encontros e pela internet. O primeiro deles será com os moradores do Centro, onde há a intenção de se criar um polo cultural.
Prefeitura começa a ouvir população para alterações no PDU
“Nós viemos para o Centro depois de 30 anos e temos gabinete aqui. Temos interesse de recuperar o Centro. As atividades culturais estão muito intensas no Centro. Melhoramos também com policiamento, iluminação. O Centro não era muito frequentado e agora é. E isso tudo graças à revitalização de fachadas e de prédios como o Sesc Glória, além disso, com o PDU vamos formalizar ideias como ruas de lazer e para circulação de pedestres, como vamos fazer na Rua Sete”, disse Luciano Rezende.
Todas as regiões de Vitória serão ouvidas em outros encontros durante o mês. O PDU também poderá formalizar uma intenção da administração municipal, como tornar a avenida Leitão da Silva e a Reta da Penha em um centro de negócios.
“A Avenida Leitão da Silva e a Reta da Penha podem se tornar o lastro da movimentação financeira da cidade. Com serviços e empresas focadas nesta região. Tudo isso será ouvido e discutido com a população”, contou.
Após a população ser ouvida, o plano diretor será elaborado e encaminhado para a Câmara. O documento só deve ser aprovado no início de 2016.
Desde 1984, o PDU é uma lei que define como deve ser o crescimento e o funcionamento da cidade. É o plano que estabelece quais espaços podem ser ocupados e suas finalidades, como áreas residenciais e comerciais. A cada dez anos, o plano é revisado.
O primeiro encontro acontece com os moradores da Região 1, que contempla os bairros Centro, Moscoso, Fonte Grande, Forte São João, Parque Moscoso, Piedade, Santa Clara e Vila Rubim, podem participar do encontro, a partir das 19h, no auditório do Centro de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL), no Centro.

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