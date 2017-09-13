A foz do Rio Jucu ficou praticamente fechada nesta quarta-feira por causa de assoreamento. Com isso, a prefeitura de Vila Velha teve que intervir e realizar a desobstrução do local. Segundo o subsecretário de Meio Ambiente do município, Maurício Gorza, a tendência era de que a foz acabasse se fechando, que pode causar prejuízos como alagamentos e mortandade de peixes.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura aumenta vazão na foz do rio Jucu

De acordo com Gorza, essa foi a primeira vez em 2017 que a prefeitura teve que fazer esse tipo de serviço na Barra do Jucu. Em 2016, o problema se repetiu e a desobstrução foi feita 12 vezes, segundo Gorza. Um dos problemas apontados pelo subsecretário que podem ocorrer com o fechamento completo da foz já é verificado na região.

O vigilante Sandro Sales pesca na região desde 1999 e diz que a mortandade de peixes é grave no Rio Jucu por conta da falta de oxigenação da água. “Tem muito peixe morto, como sassari e tilápia. É muito peixe morto no rio, boiando mesmo, morto, apodrecendo na beirada”, disse.

Além da mortandade desses animais, o fechamento completo da foz pode fazer com que haja alagamentos na região, já que o rio não consegue chegar até o mar e acaba represado. Outro problema é a impossibilidade de pescadores trabalharem, como explica o subsecretário Maurício Gorza.

“Havendo o fechamento da foz, a cota vai subir e pode alagar as residências ribeirinhas do Rio do Congo e até do canal de Garanhuns. Isso, sem considerar que os pescadores do Rio Jucu ficam ilhados e não sem poder entrar no mar.”