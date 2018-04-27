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Prefeitura aprova testes na Linha Verde; motoristas contestam

Segundo testes realizados pela própria prefeitura, foi registrada uma redução no tempo de viagem para passageiros de ônibus, enquanto o tempo de trajeto para carros particulares não se alterou. Motoristas discordam e dizem que o tempo de trajeto dobrou

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 21:08

Publicado em 

26 abr 2018 às 21:08
Segundo dia de testes da expansão da Linha Verde Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vitória concluiu o segundo dia de testes da expansão da Linha Verde nesta quinta-feira (26). Segundo o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann, a própria prefeitura fez testes onde registrou uma redução de tempo de viagem para passageiros de ônibus, enquanto o tempo de trajeto para carros particulares não se alterou. Motoristas, no entanto, discordaram e reclamaram muito de lentidão, principalmente nos acessos à Avenida Américo Buaiz.
Prefeitura aprova testes na expansão da Linha Verde; motoristas contestam
De acordo com Hoffmann, foi medido o tempo do percurso entre a prefeitura, na Avenida Beira Mar, e o acesso à Avenida Norte Sul, no fim da Praia de Camburi. Para os carros particulares, a medição da prefeitura não encontrou alterações no tempo do trajeto: com ou sem Linha Verde, os automóveis de passeio gastam cerca de 31 minutos para fazer o percurso entre 16h e 19h.
No caso dos ônibus, o secretário afirma que a viagem ficou mais curta. Entre a prefeitura e a Avenida Norte Sul, antes da Linha Verde expandida, os passageiros gastavam 41 minutos. Durante os dois dias de teste, Hoffmann garante que o tempo caiu para 26 minutos, em média. “Nós temos conseguido que o ônibus tenha um ganho no tempo de viagem sem que o veículo particular tenha perdido. Nós estamos calculando esses tempos a partir de viagens realizadas.”
Nesta quinta, fiscais da Prefeitura abordaram motoristas que trafegavam pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo ao Horto Mercado, para realizar um questionário, coletar opiniões e tirar dúvidas dos motoristas a respeito da implementação da Linha Verde.
Motoristas, no entanto, reclamam da implantação da faixa exclusiva. Nos acessos à Avenida Américo Buaiz, pela Rua Humberto Martins e pela Avenida Desembargador Santos Neves, o trânsito ficou lento no fim da tarde desta quinta. Os reflexos foram sentidos inclusive na Terceira Ponte, para quem chegava a Vitória, que teve que enfrentar congestionamentos.
Para o funcionário público Ricardo Monteiro, de 50 anos, o trânsito piorou após implantação e expansão da faixa exclusiva na Capital. "Você vê que o trânsito que já era ruim piorou, e o que me consta é que não teve um estudo prévio para implantar isso. É o que as pessoas mais alegam e questionam. Eu faço esse trajeto todo dia nesse horário. Agora, olha aí: tudo congestionado.”
Já o educador físico, Hudson Luiz Marcos Gonçalves, de 32 anos, a expansão da Linha Verde tem seu lado bom e ruim. "Para os passageiros, em relação à locomoção, para eles irem para determinado lugar ficou mais fácil. Só que para os motoristas, o trânsito fica muito engarrafado porque eles ficam limitados a determinado lugar", relatou Gonçalves.
Os testes na extensão até a Enseada do Suá terminaram. A implantação definitiva da Linha Verde desde o início da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes até a Ponte de Camburi deve acontecer em um prazo de 30 a 45 dias, segundo Tyago Hoffmann.

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