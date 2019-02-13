Prefeitura decide remover árvores envenenadas na Praia do Canto Crédito: Marcelo Prest

Nos últimos dois meses a Prefeitura de Vitória precisou fazer a retirada de cinco árvores da cidade que foram envenenadas. Um dos casos que mais chamou atenção aconteceu em dezembro do ano passado, quando três grandes castanheiras foram envenenadas na Praia do Canto. Os outros dois casos aconteceram em Jucutuquara e em São Pedro.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura ainda não identificou suspeitos de envenenar árvores

Os cinco casos foram investigados pela prefeitura nas últimas semanas, mas o subsecretário de Meio Ambiente do município, Ademir Barbosa Filho, afirmou que a prefeitura não conseguiu identificar os autores dos crimes ambientes.

Membros da prefeitura se reuniram com representantes do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), para desenvolver um plano de ação, com a intenção de identificar os autores dos envenenamentos. O combate a esse time de crime contará com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

"A Polícia Civil entrou com sua área de investigação, para tentar identificar o culpado. A Polícia Militar Ambiental prometeu atuar no combate a esse tipo de crime. A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória se compromete em fazer esse trabalho de tentar identificar mais rápido os possíveis infratores que envenenam árvores na cidade".

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, César Saad, afirmou que muitos moradores do bairro ficaram inconformados com os envenenamentos e esperam que os responsáveis sejam punidos.

"A gente sabe que a presença das árvores ajuda muito na questão do clima. Uma atitude dessa é um crime ambiental e a gente apoia que sejam feitas as investigações e que os culpados sejam punidos", afirmou o representante dos moradores.

A polícia Civil informou que a investigação em busca dos culpados foi iniciada, por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. A Polícia Civil também afirmou que os trabalhos estão no início e, até o momento, ninguém foi detido. Por enquanto, detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.