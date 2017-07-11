Prefeitura abre processo para idosos pedirem desconto em IPTU

Contribuintes começarão a receber carnê referente ao IPTU 2017, em Vitória Crédito: André Sobral/PMV

A prefeitura de Vitória abriu processo de cadastro de idosos que querem pedir descontos no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o próximo ano. Os idosos que se enquadram nos critérios precisam procurar a prefeitura até o dia 30 de novembro. O desconto é fixo, de 75% em cima do valor do IPTU. Segundo o órgão municipal, mil idosos são atendidos por ano na Capital.

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A prefeitura não tem informações se há mais idosos que se encaixam nos critérios, mas garantiu que não há limite de pessoas. O motorista Jorge Vieira Balestrero não lembrava que existe o desconto. Como completou 60 anos recentemente ele diz vai pedir o desconto para o próximo ano. “Eu acho que favorece. É possível comprar um remedinho ou alguma coisa que falta, com o dinheiro que sobra. Quando você aposenta alguns favorecimentos são retirados”, comenta.

Os critérios para pedir o desconto no IPTU são: ter 60 anos ou mais ou ser aposentado por invalidez, possuir um imóvel e morar nele, ter renda familiar de até no máximo cinco salários mínimos e pagar o imposto em cota única até a data de vencimento.

O subsecretário de fazenda de Vitória, Henrique Martins, explica que a prefeitura mudou o processo para evitar filas. “Antes o idoso recebia o carnê em março e antes do vencimento da cota única recebia o benefício e isso gerava filas. Para acabar com isso a gente organizou. Eles tem mais tempo para requerer e a prefeitura mais tempo para se organizar. Ainda em 2017 vamos saber o quanto de desconto dar em 2018”, destaca.