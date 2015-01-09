Prefeitos querem concessão de benefícios financeiros por parte do Estado

Os 21 prefeitos que fazem parte da diretoria ampliada da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) se reuniram na tarde desta quinta-feira (8) com o novo secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Guerino Balestrassi, para definir uma estratégia de atendimento à pauta de demandas municipalistas. Nenhum prefeito da Grande Vitória participou do encontro, mas as demais regiões do Estado enviaram vários representantes.Os pedidos dos prefeitos se concentraram em quatro áreas, e a principal delas abrange as finanças. Eles desejam que seja prorrogada a medida que autoriza que a metade do repasse do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais recebido possa ser utilizada com custeio. Esta medida foi resultado de um projeto de lei, que autorizava esta destinação a 67 municípios até o final de 2014. Além disso, os prefeitos também querem que o Estado aplique o projeto de lei aprovado no final do ano passado, que altera critérios de apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF), e na prática, muda a distribuição do ICMS entre os municípios, beneficiando 73 cidades.Na Educação, pedem que haja o cofinanciamento do Ensino Fundamental e no custeio do transporte escolar. Na Saúde, querem que continue o cofinanciamento da atenção primária e as construções dos Centros Regionais de Especialidades (CRE's). Na área de Meio Ambiente, os municípios esperam que seja criado um programa junto a Cesan para atender às pequenas comunidades com serviços e de água e esgoto, e seja feito um cronograma de implantação do “Espírito Santo Sem Lixão”.Por fim, os gestores municipais também desejam que o Estado os ajude com recursos financeiros para elaborarem os Planos Municipais de Saneamento Básico, de Educação e de Mobilidade Urbana, que são exigidos pelo governo federal e precisam entrar em vigência ainda este ano.No encontro, foi definido que na próxima semana a diretoria executiva da Amunes se reunirá com a Secretaria Estadual da Fazenda para avaliarem o que será possível ser atendido. O presidente da Amunes, Dalton Perim (PMDB), avaliou que a reunião teve um resultado positivo, mas foi possível perceber que o governo ainda está muito cauteloso a se comprometer com aquilo que os municípios estão pleiteando.“Nós temos situações distintas: prefeitos com mandato em andamento e o governo iniciando um novo mandato. Para os municípios existe muita coisa que está em andamento, e que se for interrompido pode prejudicar um pouco a gestão, então a nossa expectativa é que o governo possa se apropriar o mais rápido possível dessas demandas e dar uma resposta do que é possível pactuar para que os municípios se situem e tomem as providências necessárias”, explicou à Rádio CBN Vitória.O representante do governo na reunião, Guerino Balestrassi, voltou a enfatizar que o Estado está com o orçamento apertado e por isso ainda não pode afirmar quais demandas serão aceitas.“Muitas delas, com certeza em 2015 não vão poder ser atendidas. Mas tem que e trabalhar continuamente para avançar e conseguirmos atendê-las em 2016, 2017. Eu alertei para a dificuldade do ano de 2015. Um ano de ajustes, por parte do governo do Estado, muito apertado, muito difícil. Para que eles também se preparem para essa realidade que é dura”.Após a reunião com a Secretaria da Fazenda, a Amunes também pretende se reunir com as pastas de Saúde e de Desenvolvimento Urbano para debater as demandas municipalistas.