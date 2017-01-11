Prefeitos estudam retomada de Aquaviário na Grande Vitória

Os prefeitos da Grande Vitória estão analisando a possibilidade da retomada do aquaviário na Região Metropolitana. Uma empresa interessada já apresentou as primeiras informações e tem até 60 dias para realizar um estudo técnico. O atendimento seria feito principalmente aos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

A empresa que se ofereceu para fazer um estudo de viabilidade para o aquaviário atua na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, atendendo o setor privado.

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Na Baía de Vitória, a ideia seria instalar terminais em vários bairros, entre eles: Jardim Camburi, Praia do Suá e Praça do Papa, em Vitória; Prainha e São Torquato, em Vila Velha; e Porto de Santana, em Cariacica. O sistema seria integrado ao Transcol, com possibilidade dos passageiros pagaram uma passagem única para usar os dois modais.

Na reunião estavam presentes os prefeitos do município canela-verde, Max Filho (PSDB), e da Capital, Luciano Rezende (PPS). Representantes de Cariacica também participaram do encontro. Segundo Max, é necessário o estudo do fluxo de passageiros e da demanda para saber qual seria o custo da instalação do aquaviário. “O passo inicial é a integração entre os municípios, envolvendo o Governo do Estado, para integrar um sistema que possa transportar as pessoas, que é um sonho antigo dos moradores”, declara.

Forma do sistema

O estudo técnico ainda será apresentado pela empresa, mas algumas características devem seguir o que é feito no Rio de Janeiro. As balsas comportariam entre 50 e 150 pessoas, segundo a empresa responsável, com possibilidade de transportar ciclistas. A embarcação navega em regiões mais rasas, como o Canal de Camburi.

Segundo o presidente da empresa, Ricardo Herdy, o valor da passagem, os pontos e a forma de pagamento ainda serão estudados nos próximos 60 dias. Retirando a parte burocrática envolvendo os órgãos públicos, ele projeta que a implantação possa ser realizada em pouco tempo. “É o tempo de trazer as embarcações e fabricar algumas. De cinco a seis meses conseguimos implantar isso, a partir da análise da viabilidade, verificando as intervenções que precisando ser feitas, as rotas, para que seja viável", afirma.

Outras reuniões serão realizadas entre os prefeitos da Grande Vitória nas próximas semanas para discutir a instalação do sistema.

Estado não prevê investimentos

No ano passado, a Secretaria dos Transportes e Obras Públicas (Setop) disse que contrataria estudos para a elaboração de um novo projeto, com subsídios do Governo. Procurada para comentar sobre a reunião dos prefeitos, a pasta disse, em nota, que em função da crise econômica e dos ajustes que foram necessários para manter o equilíbrio das contas públicas, o aquaviário não está entre as obras priorizadas pelo Governo do Estado. A Setop ainda não contratou os estudos e pesquisas necessários para a elaboração de um novo projeto.