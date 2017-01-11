Prefeitos da Grande Vitória vão discutir integração de sistemas municipais a Transcol

Os prefeitos da Grande Vitória estão realizando uma série de reuniões desde o resultado eleitoral do último ano, com o objetivo de integrar ações nas prefeituras e diminuir custos das mesmas. Em reunião nesta quarta-feira (11), os prefeitos de Vitória, Luciano Rezende (PPS) e Max Filho (PSDB) falaram da possibilidade e pretensão de integrar os sistemas municipais de ônibus ao Transcol. O assunto será pauta dos próximos encontros.

Luciano Rezende disse que entre os motivos que justificam está a concorrência criada com o sistema metropolitano. Ele afirma que as conversas existem desde o ano passado, mas devem ganhar mais fôlego com as reuniões entre os prefeitos. “Vitória e Vila Velha têm sistemas municipais e é difícil se manter de pé concorrendo com o Transcol. É desejo ter uma melhor integração entre os sistemas e nós já estamos conversando”, acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Prefeitos da Grande Vitória pretendem discutir integração de sistemas municipais a Transcol

Max Filho disse que também é possível a integração com os ônibus do sistema Sanremo, que atende os moradores de Vila Velha e acredita que a solução seja política. “A questão mais importante é a política. Acho que é fundamental. Nós queremos viabilizar o transporte coletivo. Não há solução para a mobilidade urbana da Grande Vitória que não passe pela integração dos municípios”, disse.

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