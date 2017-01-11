Prefeitos da Grande Vitória vão discutir integração de sistemas municipais a Transcol

Os prefeitos da Grande Vitória estão realizando uma série de reuniões desde o resultado eleitoral do último ano, com o objetivo de integrar ações nas prefeituras e diminuir custos das mesmas. Em reunião nesta quarta-feira (11), os prefeitos de Vitória, Luciano Rezende (PPS) e Max Filho (PSDB) falaram da possibilidade e pretensão de integrar os sistemas municipais de ônibus ao Transcol. O assunto será pauta dos próximos encontros.
Luciano Rezende disse que entre os motivos que justificam está a concorrência criada com o sistema metropolitano. Ele afirma que as conversas existem desde o ano passado, mas devem ganhar mais fôlego com as reuniões entre os prefeitos. “Vitória e Vila Velha têm sistemas municipais e é difícil se manter de pé concorrendo com o Transcol. É desejo ter uma melhor integração entre os sistemas e nós já estamos conversando”, acrescentou.
Prefeitos da Grande Vitória pretendem discutir integração de sistemas municipais a Transcol
Max Filho disse que também é possível a integração com os ônibus do sistema Sanremo, que atende os moradores de Vila Velha e acredita que a solução seja política. “A questão mais importante é a política. Acho que é fundamental. Nós queremos viabilizar o transporte coletivo. Não há solução para a mobilidade urbana da Grande Vitória que não passe pela integração dos municípios”, disse.
Táxis
Na reunião também foi perguntado sobre a possibilidade de integração dos sistemas de táxis municipais, como forma de evitar conflitos entre taxistas de outros municípios, como já aconteceu entres taxistas no Aeroporto de Vitória. Max Filho disse que é um tema a ser debatido, mas é necessária uma discussão com a categoria, levando em conta também o aplicativo Uber.