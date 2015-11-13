Prefeitos da Grande Vitória adiantam o 13° salário para amenizar os impactos no comércio

Para amenizar os impactos provocados pela crise econômica no comércio neste ano, marcado pela frequente queda de vendas, as Câmaras dos Dirigentes Lojistas (CDLs) da Grande Vitória prepararam a campanha "Natal Premiado", realizado em parceria com a Rede Gazeta. O projeto é apoiado ainda pelas prefeituras de Vitória, Serra e Cariacica que anunciaram como medida o adiantamento do 13º salário de seus servidores para aquecer as vendas nas lojas de seus municípios e movimentar a economia neste final de ano.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), vai antecipar em um mês o benefício aos 15 mil servidores do Executivo municipal. Geralmente pago no dia 20 de dezembro, ele será repassado no dia 25 de novembro. "Neste ano, com o agravamento da crise nacional, nós contingenciamos os recursos dos servidores e do décimo terceiro. Eles já estavam guardados. Esperamos que possa ajudar a melhorar o Natal, gerar renda, emprego e melhor movimentação da economia local", ponderou.

Na Serra, o 13º salário deve cair na conta do servidor na primeira semana de dezembro, segundo o prefeito Audifax Barcelos (Rede). O pagamento só não poderá ser feito neste mês de novembro porque o Executivo acabou de conceder um reajuste de 3% aos 10 mil servidores municipais. Um impacto de R$ 500 mil na folha de pagamento, segundo o prefeito. "A expectativa é que a gente faça logo no início de dezembro, vamos adiantar também, não tenha dúvidas. Acabamos de dar aumento salarial, fomos um dos poucos a dar esse ano. Demos em maio e agora em novembro, que é muito melhor que abono", explicou.

Já em Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, Juninho (PPS), deve pagar o 13º de seus servidores ainda na primeira quinzena do próximo mês. "A gente pretende também antecipar os décimos terceiros, temos uma característica de pagá-lo no dia do aniversário do servidor e o que puder antecipar vamos fazê-lo", disse.

Carlos Fornazier, presidente da CDL Vitória, explica os benefícios para os municípios. "Para os municípios é muito bom, quanto maior a arrecadação de imposto no município, maior é a participação dele no bolo de divisão do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços). Essa é a grande sacada dos prefeitos. Eles sabem que quanto mais venderem no município deles, mais terão direito ao imposto arrecadado lá", disse.