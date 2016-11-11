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Prefeitos buscam fontes de investimentos para driblar orçamento reduzido

Eles participaram de um encontro com o governador Paulo Hartung, nesta sexta-feira (11), em Vitória

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 13:31

Publicado em 

11 nov 2016 às 13:31
A adoção de um modelo de gestão que seja capaz de manter o equilíbrio das contas públicas e a realização de investimentos nos municípios capixabas é o grande desafio para o mandato que se inicia em janeiro de 2017, segundo os prefeitos que participaram de um encontro com o governador Paulo Hartung, nesta sexta-feira (11), em Vitória.
O prefeito eleito de Anchieta, no Sul do Estado, Fabrício Petri, ressaltou que a cidade já está enfrentando problemas relacionados à arrecadação, uma vez que, com a paralisação das operações da Samarco, houve queda no Imposto Sobre Serviço (ISS) e a expectativa é que a redução na arrecadação se agrave ainda mais com os repasses de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pelo Estado.
Para diminuir os impactos da paralisação da mineradora, a futura gestão aposta em outras áreas da economia. “Anchieta sempre foi muito dependente da Samarco, mas a região tem um potencial turístico muito forte, com montanha e mar, e podemos explorar esse tipo de turismo e o religioso. Além de ter oportunidade de explorar o agronegócio”, afirmou. 
Na Grande Vitória, o prefeito eleito de Vila Velha, Max Filho, reforçou que o município não está divorciado da situação econômica do país, por isso, a estratégia à frente do executivo municipal será gerir com responsabilidade. “A confiança no país volta a crescer. Ainda que timidamente, há expectativa de retomada da economia, mas os dados ainda são incipientes e por isso ainda é hora de prestarmos atenção nas receitas e despesas”, salienta. 
Ações concretas
Em outras localidades afetadas pela lama de rejeitos da Samarco, como Colatina e Baixo Guandu, cidades cortadas pelo Rio Doce, os prefeitos pedem que ações concretas sejam tomadas pela empresa para garantir o abastecimento seguro da população e a recuperação do manancial.

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