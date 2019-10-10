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Prefeito quer CPI do transporte público em Colatina

Sérgio Meneguelli assinou o pedido de abertura nesta quarta-feira (9), com base em um processo ainda preliminar que tramita no no Tribunal de Contas

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 11:43

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 out 2019 às 11:43
Ônibus municipais de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
O prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (sem partido) pediu à Câmara municipal, nesta quarta-feira (09), abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar supostas irregularidades no processo de licitação do transporte público na cidade e no reajuste das passagens dos coletivos.
Prefeito quer CPI do transporte público em Colatina
A solicitação do prefeito é baseada em irregularidades apontadas em análise ainda preliminar da área técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCES). O pedido de Meneguelli, eleito em 2016, surgiu após a prefeitura ser notificada pelo órgão.
De acordo com parecer técnico inicial dos auditores do tribunal, teria havido um direcionamento na licitação de 2015 vencida pela empresa que presta o serviço hoje na cidade, além de superfaturamento nas tarifas cobradas em 2016 e 2017.
O relatório de auditoria apontou ainda fragilidade na fiscalização do cumprimento do contrato, por parte do município, e um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 milhões pelos valores cobrados a mais pela empresa e que deveriam ser revertidos em descontos ou em melhorias do serviço prestado à população local.
OS TRÂMITES DAS INVESTIGAÇÕES
De acordo com o TCES, as supostas irregularidades estão, por enquanto, em um estágio inicial de apuração e um parecer técnico final ainda será confeccionado. Em seguida, ele seguirá para o Ministério Público de Contas, que também emite um parecer. Por fim, o caso vai ao plenário para julgamento.
Já em relação à investigação interna do município, a Câmara de Colatina apenas informou que o pedido ainda não chegou à mesa do presidente Eliesio Braz Bolzani (PP), e que o respectivo andamento deve ter continuidade apenas nesta quinta-feira (10).
O OUTRO LADO
Por meio de nota, o Consórcio Noroeste, responsável pelo transporte público de Colatina, informou que já apresentou ao TCE-ES uma defesa que comprovou o prejuízo de cerca de R$ 5 milhões, desde a assinatura do contrato com a Prefeitura local. Bem como afirmou que aguarda a decisão da entidade.

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