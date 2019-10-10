Ônibus municipais de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Your browser does not support the audio element. Prefeito quer CPI do transporte público em Colatina

A solicitação do prefeito é baseada em irregularidades apontadas em análise ainda preliminar da área técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCES). O pedido de Meneguelli, eleito em 2016, surgiu após a prefeitura ser notificada pelo órgão.

De acordo com parecer técnico inicial dos auditores do tribunal, teria havido um direcionamento na licitação de 2015 vencida pela empresa que presta o serviço hoje na cidade, além de superfaturamento nas tarifas cobradas em 2016 e 2017.

O relatório de auditoria apontou ainda fragilidade na fiscalização do cumprimento do contrato, por parte do município, e um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 milhões pelos valores cobrados a mais pela empresa e que deveriam ser revertidos em descontos ou em melhorias do serviço prestado à população local.

OS TRÂMITES DAS INVESTIGAÇÕES

De acordo com o TCES, as supostas irregularidades estão, por enquanto, em um estágio inicial de apuração e um parecer técnico final ainda será confeccionado. Em seguida, ele seguirá para o Ministério Público de Contas, que também emite um parecer. Por fim, o caso vai ao plenário para julgamento.

Já em relação à investigação interna do município, a Câmara de Colatina apenas informou que o pedido ainda não chegou à mesa do presidente Eliesio Braz Bolzani (PP), e que o respectivo andamento deve ter continuidade apenas nesta quinta-feira (10).

O OUTRO LADO