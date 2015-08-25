Prefeito de Vitória vai vetar projeto que proíbe Uber na Capital

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, irá vetar o projeto de lei que proíbe o aplicativo Uber de prestar serviço na Capital. Apesar do sistema ainda nem funcionar em Vitória, há 20 dias a Câmara de Vereadores aprovou matéria que impede o atendimento de carona e transporte de passageiros por meio dele.

“Formalmente o projeto não chegou na minha mão, o que deve acontecer nos próximos dias, mas vou vetá-lo”, diz o prefeito. O projeto ainda está na Câmara. Rezende explica que a orientação foi da procuradoria jurídica do município, que estudou o tema de forma aprofundada a pedido de dele. “Chegou-se à conclusão de que esse é um tema que diz respeito estritamente à legislação federal, e não municipal”, explica.

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O prefeito comenta que comunicou o veto pessoalmente ao autor do projeto, o vereador Rogerinho Pinheiro, e também anunciou para os taxistas por meio de um grupo no WhatsApp.

O aplicativo, que já funciona nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, promove o contato entre passageiros e motoristas, que cobram pela corrida em veículos particulares. A exigência é o condutor ter carteira profissional e um carro de luxo.

O vereador Rogerinho afirma que não concorda com a conclusão, mas respeita o parecer da procuradoria. “O segundo artigo da lei 12.468, que regulamenta o serviço de táxi, diz que cabe ao município legislar sobre o transporte individual de passageiros e o artigo 12 da Lei de Mobilidade Urbana também dá ao município o dever de legislar sobre isso”, defende. “Mas vamos continuar no assunto, tentar avançar na questão. Continuo sendo contra o Uber”, afirmou.

Grupo

“Agora vamos formar um grupo de trabalho para discutir um tema inclusive com a presença da equipe do senador Ricardo Ferraço, que está estudando o tema na legislação nacional”, diz. Ferraço protocolou proposta no Congresso Nacional que regulamenta o serviço do Uber no país.