Prefeito de Domingos Martins faz apelo por melhoria da BR 101 e 262

Prefeito de Domingos Martins Wanzete Krüger (PSD) Crédito: Fernando Madeira

O prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger, fez um apelo para que autoridades públicas e a população se mobilizem para exigir a duplicação da BR 101 e também da BR 262 no Espírito Santo. O pedido foi feito depois do acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, que matou 11 integrantes do grupo de dança da cidade Bergfreunde. O grupo voltava de uma apresentação em Juiz de Fora, Minas Gerais, 20 pessoas estavam no micro-ônibus, que pegou fogo após colidir com uma carreta.

Segundo Kruger, empresários, deputados, prefeitos e o governador do Estado precisam buscar apoio para garantir a duplicação das rodovias do Estado. “Hoje foi Domingos Martins, precisamos nos unir, governador e municípios, junto ao governo federal, para resolver esse problema da 101 e da 262, para que outro município daqui uns dias não esteja na mesma situação nossa”, desabafou.

O prefeito de Domingos Martins lamentou a morte de pessoas que ainda tinham a vida inteira pela frente e destacou que essa tragédia poderia ter sido evitada. “Pessoas jovens indo embora, com tantos sonhos, por causa de uma BR 101 que não foi duplicada”, disse.

Ouça a entrevista na íntegra com o prefeito:

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Kruger lembrou que, em 80 dias, 34 pessoas perderam a vida de forma trágica na BR 101, se referindo aoo acidente de ônibus que matou 23 pessoas no mês de junho, também na BR 101, em Guarapari, e pediu que as carretas também sejam fiscalizadas para evitar que veículos em mau estado de conservação trafeguem pelas rodovias do Estado.

Por nota, a Eco 101, concessionária que administra a via lamentou o ocorrido e destacou que pelas informações divulgadas o motorista da carreta carregada com placas de granito teria perdido o controle do veículo e a carga atingido veículos que vinham na direção contrária.

Disse também que o trecho em questão possui duas faixas no sentido Vitória-Rio e uma faixa no sentido contrário e foi devidamente sinalizado pela concessionária após assumir a concessão, com faixas horizontais, placas e tachas refletivas.

Confira a nota na íntegra

A ECO 101 lamenta o acidente ocorrido no último domingo dia 10/09, na BR 101, e entende que é de fundamental importância que suas causas sejam esclarecidas: pelas informações já divulgadas, o motorista da carreta carregada com placas de granito teria perdido o controle do veículo e a carga atingido veículos que vinham na direção contrária. O trecho em questão possui duas faixas no sentido Vitória-Rio e uma faixa no sentido contrário e foi devidamente sinalizado pela concessionária após assumir a concessão, com faixas horizontais, placas e tachas refletivas.

Para atender as vítimas do acidente, 35 funcionários e 14 recursos operacionais foram acionados: quatro ambulâncias, um guincho leve, dois guinchos pesados, viatura de reforço com equipe médica, dois veículos de rota de inspeção, viaturas de supervisão, caminhão-pipa e caminhão basculante.

Os recursos da concessionária foram os primeiros a chegar ao local do acidente e as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Também participaram do atendimento às vítimas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

No que se refere à informação repassada à imprensa pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), segundo a qual teria recusado a proposta de repactuação do contrato, apresentada pela ECO101, a concessionária informa que não foi oficialmente notificada dessa decisão. No entanto, a concessionária não tem medido esforços para encontrar soluções, com o poder concedente, para superar desafios visando a adaptação dos estudos para garantir as obras necessárias para a modernização da BR 101/ES.

Desde que assumiu a concessão, a ECO101 já investiu mais de R$ 880 milhões no trecho concedido, incluindo a recuperação inicial da rodovia e eliminação de desníveis nos acostamentos (R$ 239 milhões), construção de instalações operacionais (R$ 39 milhões), avanços nas duplicações de quatro segmentos mais contorno de Iconha e construção de vias locais (R$ 147 milhões), passarelas e recuperação de estruturas (R$ 53 milhões), equipamentos e sistemas (R$ 126 milhões), serviços aos usuários (R$ 281 mi).