Prefeito apresenta estratégias de segurança de Vitória em Brasília

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), participou de uma reunião com o presidente Michel Temer para tratar sobre segurança. Vinte e três prefeitos de capitais participaram do encontro, que aconteceu em Brasília. No mesmo encontro, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou que R$ 100 milhões da pasta serão destinados para ações de combate à violência e projetos de prevenção a crimes, principalmente os que são cometidos contra as mulheres.

Segundo Luciano Rezende, durante a reunião, ele teve a oportunidade de falar sobre a estratégia da capital na área da segurança pública, com o Gabinete de Gestão Integrada. “Há cinco anos me reúno uma vez por mês com autoridades municipais, estaduais, federais e da Justiça para somar uma série de ações”, disse.

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Os encontros, com foco na segurança, de acordo com o prefeito, contribuíram para a redução da violência na cidade. A experiência de Vitória foi compartilhada com o presidente Michel Temer e demais prefeitos.

“Vitória é uma cidade que em quatro anos saiu de 37 homicídios para 14 homicídio por 100 mil habitantes. Ela é hoje uma das capitais mais seguras do país e tem experiência a ser compartilhada por outras cidades do país".

Jungmann não informou quando o dinheiro será liberado para os estados e municípios, mas enfatizou que os recursos devem priorizar programas de prevenção e não apenas de repressão à criminalidade.

Durante a reunião também foi anunciado que os prefeitos terão acesso a uma linha de financiamento de R$ 10 bilhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investimentos na área de segurança pública. Segundo Luciano, o município ainda vai definir como este recurso será utilizado. “Vamos estudar como que Vitória pode participar com esses investimentos em segurança”.