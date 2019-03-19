Prédios públicos de Cariacica funcionam sem alvará dos Bombeiros

Escola em Cariacica com problemas na fiação elétrica Crédito: Patrícia Scalzer

Todos os prédios públicos de Cariacica estão funcionando sem o alvará do Corpo de Bombeiros, de acordo com a corporação. O documento é fundamental para garantir que o local está seguro contra incêndio e pânico, pois aponta que a saída de emergência, a rota de fuga, a sinalização e as instalações elétricas estão de acordo com as normas técnicas vigentes.

A emissão do alvará poderia ter evitado problemas como os que estão acontecendo na escola municipal Marília de Resende Coutinho, em Santa Cecília. Segundo informações de funcionários da escola, o sistema elétrico da unidade está em pane e os ventiladores não podem ser ligados, pois, a energia é interrompida.

Crédito: Patrícia Scalzer

Um cartaz colocado pela direção no portão da escola informa a situação para os pais e alerta que não é possível ministrar todas as aulas sem o funcionamento dos ventiladores por causa da temperatura. Na segunda-feira (18) não houve aulas e nesta terça (19) os alunos saíram às 15h30.

A dona de casa Diana Teixeira, que tem uma neta que estuda na unidade, conta que os alunos estão no calor e bebendo água quente. “Quando liga o ventilador em uma sala tem que desligar da outra porque a energia cai. O bebedouro também está desligando”, disse.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, cabe ao município fazer a fiscalização das edificações públicas ou particulares sobre o alvará. O município não pode autorizar o funcionamento do um prédio sem o alvará, mas como se trata de prédios públicos, essa autorização acontece mesmo sem o documento.

“Quem sabe da existência do imóvel é o município. Ele quem tem o registro imobiliário, tem a ciência do que existe dentro da área dele. É justamente ele quem dá o alvará de habite-se de edificações residenciais e edificações comerciais”, disse.

Segundo o tenente-coronel, na Grande Vitória, apenas sete escolas da Capital têm o alvará do Corpo de Bombeiros. O município de Viana já deu entrada na liberação junto ao Corpo de Bombeiros. Vila Velha, Serra e Cariacica ainda não protocolaram nenhum pedido na corporação.