Durante os meses de junho e julho o Espírito Santo vai adotar a cor vermelha em seus prédios e monumentos para convencer a população sobre a importância da doação de sengue. Nessa época do ano, historicamente, os bancos de sangue e hemocentros do Estado - e do país -, registram uma queda no número de doadores, que chega a 30%. O Hemocentro de Vitória, por exemplo, opera atualmente com uma média de 55 doações por dia. Para manter um estoque satisfatório, essa média deveria ser de 75 doadores/dia. Mas, para elevar os estoques e operar com folga, a unidade localizada em Maruípe, deveria alcançar 100 doadores por dia. A capacidade de atendimento desta unidade é de 200 atendimentos por dia.

Your browser does not support the audio element. Prédios iluminados de vermelho vão alertar para doação de sangue e o baixo estoque no Espírito Santo

Apesar de estar operando com menos da metade de sua capacidade, ainda não há risco de falta de sangue, segundo o coordenador do geral do Hemoes, Clio Venturim. "Hoje a gente não corre risco de desabastecimento. A gente, apesar de estar trabalhando com estoque limítrofe, não corre esse risco. Mas é importante que a gente aumente esse estoque", afirmou.

Em caso de desabastecimento, o Estado possui alguns artifícios para reverter a situação. O primeiro deles é o acionamento da rede privada de sangue, que vende para alguns administradores de hospitais estaduais, como o caso do Jayme dos Santos Neves. Existe ainda a ligação com a hemorrede de outros estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que podem contribuir com o envio de sangue. O Estado, frisa o médico, nunca precisou acionar esses recursos.

A baixa do número de doadores nesta época do ano é explicada por dois fatores: o clima frio e as férias escolares, onde há um fluxo maior de pessoas para fora do Estado, segundo o coordenador do Hemoes. "Essa época do ano costuma ter mais acidentes. Não podemos, efetivamente, dizer que é um período de festas. Mas tem São João que acaba também atrapalhando na queda. Assim como no início do ano, em janeiro e fevereiro", explicou.

Venturim aponta que é necessário um trabalho de conscientização da população, com campanhas que efetivamente criem o hábito da doação de sangue. Isso porque, as doações costumam acontecer em casos pontuais, como as mobilizações em casos de parentes ou amigos que passam por algum problema. "Como vamos fazer agora, com o Junho e Julho vermelho. Uma campanha ministerial para reverter essa baixa nacional para que o doador seja regular, faça várias doações durante o ano", apontou.

Além do Hemocentro de Vitória, que é a unidade coordenadora, a Grande Vitória conta com uma unidade de atendimento dentro do Dório Silva. O Espírito Santo possui ainda três Hemonúcleos no Norte do Estado, em Colatina, Linhares e São Mateus. No Sul do Estado a rede trabalha em parceria com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que faz o atendimento ao doador e envia o material para Vitória.

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