Polícia Militar e Civil fazem operação em Ourimar Crédito: Caíque Verli

A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram uma grande operação contra o tráfico de drogas e homicidas em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, no município da Serra, na Grande Vitória. A operação começou antes das 6h desta terça-feira (19), quando o condomínio Ourimar foi totalmente cercado por policiais militares. Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão e seis suspeitos foram levados para a delegacia.

O Ourimar, construído no governo da ex- presidente Dilma Rousseff, é um velho conhecido da Polícia. Desde 2016, mais de dois mil moradores vivem num ambiente de ameaças impostas pelo tráfico de drogas. Em 2017, além de 7 homicídios registrados no condomínio, 48 famílias foram expulsas de apartamentos por ordens de traficantes. São famílias de baixa renda, muitas desalojadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado em 2013.

Your browser does not support the audio element. Prédios do condomínio Ourimar são cercados em operação policial

Segundo o major Werneck, 71 policiais militares participaram da operação, com homens da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), o antigo BME, da Companhia Especializada de Operações com Cães e da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar.

"Chegamos antes das 6h da manhã para que o cumprimento começasse às 6h da manhã. O cerco, o perímetro externo, inclusive em uma área de mata, ele foi feito bem antes disso para evitar que qualquer indivíduo viesse a fugir do local", reforçou o major.

O major ainda comentou sobre as dificuldades que a polícia encontra para combater o crime em Ourimar. "Se trata de um condomínio particular. A PM, por uma questão legal, não pode fazer patrulhamento dentro do condomínio, isso dificulta um pouco a ação dos órgãos de segurança. A ideia (com essas operações) é buscar proporcionar à população que aqui reside maior dignidade e pleno desempenho dos seus direitos de cidadão", comentou.