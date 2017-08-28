Edifício José Bernardino, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro Crédito: Patrícia Scalzer

O Edifício José Bernardino, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, há três meses está sendo reformado de forma clandestina. O prédio foi tombado pelo patrimônio histórico em 2005 e, por isso, não pode ser modificado sem autorização. Para fugir da fiscalização da prefeitura, as obras acontecem à noite e nos finais de semana. Neste domingo (27) à tarde, dois pedreiros e um encarregado de obras foram levados para a delegacia por agentes da Guarda Municipal. Eles assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Já o edifício foi interditado.

Your browser does not support the audio element. Prédio no centro de Vitória continua sendo reformado ilegalmente

O prédio pertencia ao Banco Santander, mas foi vendido há dois anos, porém, a transferência ainda não foi feita na prefeitura, por isso, o município não sabe quem é o dono do imóvel. De acordo com informações de fiscais do município, o local será transformado em um camelódromo.

Segundo o secretário de Controles Urbanos, Otto Grellert, o imóvel já recebeu mais de R$ 10 mil em notificações. Como o registro ainda está no nome do Santander, as multas vão para a instituição bancária. Porém, o secretário destaca que como as notificações não estão surtindo efeito, toda vez que a fiscalização encontrar alguém trabalhando no local, essa pessoa será levada para a delegacia.

“O valor das multas não é significativo perto do tamanho do problema que isso gera. Acredito que o que vai obter um resultado melhor é a judicialização desse caso pelo crime de desobediência. De qualquer forma, a fiscalização mantém a vigilância sob essa edificação e se novamente for flagrado alguém trabalhando, além da multa, a pessoa será novamente conduzida para a delegacia”, disse.

O presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, Everton Martins, conta que foram os moradores que denunciaram a obra irregular. Ele destaca que o prédio carrega a memória histórica do Centro e o medo é que a fachada seja modificada pelo novo proprietário. “Mexer na fachada deste prédio é destruir uma história, é acabar com um imóvel antigo, de valor turístico e cultural do Centro”, afirmou.

O secretário destaca que não é proibido ter um camelódromo na cidade, porém, ele precisa ser particular e tem que cumprir com todas as regras que o município estabelece para qualquer tipo de atividade comercial.