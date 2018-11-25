Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Reintegração de Posse

Prédio do Estado é desocupado no Centro de Vitória

Moradores que viviam no local foram retirados do prédio na manhã deste domingo. Não foi informada a quantidade de ocupantes

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 12:58

Publicado em 

25 nov 2018 às 12:58
Pessoas que ocupavam um prédio que pertence ao governo estadual, na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória, foram retiradas do local na manhã deste domingo (25). A Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) não informou a quantidade de pessoas que estava vivendo no edifício nem para onde elas foram levadas.
Prédio do Estado é desocupado no Centro de Vitória
Segundo a Seger, trata-se da reintegração de posse do Edifício Percy, que fica próximo ao Teatro Carlos Gomes. Ainda de acordo com a nota emitida pela secretaria, “o objetivo da ação foi evitar qualquer tipo de risco à vida das pessoas que ocupavam irregularmente o espaço, uma vez que ele não possui condições para habitação.”
A reintegração de posse ocorreu de forma pacífica, informou a Seger. Foi disponibilizado caminhão para levar os pertences dos ocupantes e veículo com motorista para levá-los a destinos escolhidos por eles.
Segundo testemunhas com quem a reportagem conversou no local, a reintegração de posse começou por volta das 6h. Por volta das 11h, viaturas policiais que participaram da desocupação deixaram o local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados