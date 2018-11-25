Pessoas que ocupavam um prédio que pertence ao governo estadual, na Rua Barão de Itapemirim, no Centro de Vitória, foram retiradas do local na manhã deste domingo (25). A Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) não informou a quantidade de pessoas que estava vivendo no edifício nem para onde elas foram levadas.

Your browser does not support the audio element. Prédio do Estado é desocupado no Centro de Vitória

Segundo a Seger, trata-se da reintegração de posse do Edifício Percy, que fica próximo ao Teatro Carlos Gomes. Ainda de acordo com a nota emitida pela secretaria, “o objetivo da ação foi evitar qualquer tipo de risco à vida das pessoas que ocupavam irregularmente o espaço, uma vez que ele não possui condições para habitação.”

A reintegração de posse ocorreu de forma pacífica, informou a Seger. Foi disponibilizado caminhão para levar os pertences dos ocupantes e veículo com motorista para levá-los a destinos escolhidos por eles.