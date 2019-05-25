Creche abandonada fica em Jardim Marilândia Crédito: Caíque Verli

Um espaço onde funcionava uma creche particular em Jardim Marilândia, em Vila Velha , virou dor de cabeça para os moradores do bairro. Abandonado há três anos, segundo os vizinhos, o imóvel está cheio de lixo e virou um abrigo para animais e acúmulo de água, colocando em risco a saúde de quem mora por perto. De acordo com os vizinhos, o imóvel, que tem dois andares, era uma creche tradicional e que tinha um valor acessível, mas que foi fechada depois que começaram a construir outras escolas na região.

Your browser does not support the audio element. Prédio de creche abandonada vira tormento em bairro de Vila Velha

O vidraceiro Altamirando Francisco diz que teme pelo aparecimento de doenças que podem ser provocadas pelos animais que ficam dentro da creche abandonada. "Aí é rato toda hora, é mosquito da dengue. Tudo de ruim tem ali dentro. A Prefeitura tinha que achar o responsável e fazer alguma coisa. Porque ali está trancado, jogaram a chave fora e ninguém sabe de nada", critica.

Zenite Nunes Paiva, dona de casa, reclama do abandono de creche particular Crédito: Caíque Verli

Esse não é o único temor dos moradores. A Zenite Nunes Paiva, dona de casa, mora bem ao lado, tem medo dos vergalhões que estão expostos. "Tenho medo que desabe isso porque alguns pedaços de parede já estão caindo, alguns vergalhões aparecendo", desabafa.

AUTUAÇÃO PARA PROPRIETÁRIO

Procurada, a Prefeitura de Vila Velha confirmou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, que a creche, localizada em Jardim Marilândia, trata-se de edificação particular. Deste modo, segundo a prefeitura, é de responsabilidade do proprietário do imóvel mantê-lo em perfeito estado de conservação.