Quem quiser comprar o tradicional ovo de chocolate nesta Páscoa terá que abrir o bolso e pagar mais do que no ano passado. O preço do produto no comércio capixaba está, em média, 12% mais caro do que em 2014, segundo estimativa da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps). Além disso, há também variação de preço em estabelecimentos diferentes. Um ovo da mesma marca e tamanho chega a custar R$ 10 mais caro em supermercados diferentes, em Vitória.De acordo com o presidente da Acaps, João Falqueto, o aumento no preço vai causar um crescimento fraco nas vendas, de até 5%, quando o normal gira em torno de 8%. Segundo a associação, o preço final acompanha o aumento já praticado no preço que sai das indústrias do chocolate.

Your browser does not support the audio element. Preços dos ovos de Páscoa estão 12% mais caros no Estado

“O preço aumentou de 8,6% a 12%, na indústria, o que é repassado para o consumidor final. Nos anos anteriores, a gente previa aumento de vendas de até 12% também, mas revimos este crescimento para até 5%. Será um crescimento mais retraído devido à situação econômica atual”, disse.

Como a Páscoa será celebrada no dia 5 de abril, até esta terça-feira, 10 de março, alguns estabelecimentos ainda não tinham os produtos à venda. Mas, em um giro por supermercados de Vitória que já fazem a venda, a reportagem da CBN Vitória constatou diferenças de até R$ 10 em ovos da mesma marca e tamanho. Outras variações de 10 centavos até R$ 3 também foram encontradas.