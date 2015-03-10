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Economia

Preços dos ovos de Páscoa estão 12% mais caros no Estado

Produtos iguais chegam a custar R$ 10 mais caro em supermercados diferentes, em Vitória

Publicado em 10 de Março de 2015 às 14:40

Publicado em 

10 mar 2015 às 14:40
Quem quiser comprar o tradicional ovo de chocolate nesta Páscoa terá que abrir o bolso e pagar mais do que no ano passado. O preço do produto no comércio capixaba está, em média, 12% mais caro do que em 2014, segundo estimativa da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps). Além disso, há também variação de preço em estabelecimentos diferentes. Um ovo da mesma marca e tamanho chega a custar R$ 10 mais caro em supermercados diferentes, em Vitória.De acordo com o presidente da Acaps, João Falqueto, o aumento no preço vai causar um crescimento fraco nas vendas, de até 5%, quando o normal gira em torno de 8%. Segundo a associação, o preço final acompanha o aumento já praticado no preço que sai das indústrias do chocolate.
Preços dos ovos de Páscoa estão 12% mais caros no Estado
“O preço aumentou de 8,6% a 12%, na indústria, o que é repassado para o consumidor final. Nos anos anteriores, a gente previa aumento de vendas de até 12% também, mas revimos este crescimento para até 5%. Será um crescimento mais retraído devido à situação econômica atual”, disse.
Como a Páscoa será celebrada no dia 5 de abril, até esta terça-feira, 10 de março, alguns estabelecimentos ainda não tinham os produtos à venda. Mas, em um giro por supermercados de Vitória que já fazem a venda, a reportagem da CBN Vitória constatou diferenças de até R$ 10 em ovos da mesma marca e tamanho. Outras variações de 10 centavos até R$ 3 também foram encontradas.
A encarregada de Departamento Pessoal, Lucia Helena Correa, costuma comprar chocolate para a neta em todas as páscoas. Neste ano, garante que vai pesquisar mais os preços, devido aos aumentos. “Eu não sou daquelas de pesquisar e sair olhando preços. Costumo ir sempre no mesmo lugar, mas deste jeito, vou dar uma olhada e pesquisar bem”, contou.A pesquisa, para o presidente da Acaps João Falqueto, é fundamental no momento da compra. “As vezes uma indústria foca em um ponto de venda só, por isso a pesquisa é válida. Pesquisar sempre”, recomendou.Outro ponto em que os consumidores devem ficar atentos é para o tamanho dos ovos de chocolate. Neste ano, as indústrias passaram a classificar o tamanho pelo peso e não por números. Os tamanhos que giram em torno de 200g se equivalem ao ovo de tamanho 15. Já os que têm cerca de 300g se equivalem aos que tinham tamanho 20.

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