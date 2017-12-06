Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fim de ano

Preços de alimentos para a ceia de natal não empolgam os capixabas

Empresários esperam crescimento nas vendas, mas os consumidores ainda acham que os preços não estão satisfatórios

Publicado em 06 de Dezembro de 2017 às 12:09

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

06 dez 2017 às 12:09
O final do ano está chegando e essa é hora que muitas pessoas começam a planejar as compras para as ceias de natal. No entanto, ainda que o período seja de festa, o consumir capixaba não está empolgado com os preços de alguns alimentos tradicionais da época, como o peru, frutas e castanhas.
O porteiro Antônio Benedito dos Santos, de 51 anos, é um daqueles consumidores que fazem questão de pesquisar muito antes das compras, mas ele avalia que os preços ainda estão salgados.
O porteiro Antônio Benedito dos Santos, de 51 anos, é um daqueles consumidores que faz questão de pesquisar muito antes das compras, mas ele avalia que os preços ainda estão salgados. Crédito: Eduardo Dias
“Por enquanto, só o arroz e a carne abaixaram (o preço) um pouquinho, o resto não abaixou, está tudo com o preço alto, não tem diferença nenhuma de preço”, opinou o porteiro Antônio Benedito.
Quem também não está satisfeita com os preços é a advogada Sandra de Castro, de 40 anos. Na avaliação dela, o preço do peru é o que mais chama atenção.
“O mais caro que eu vi foi o peru. Eu não estou vendo muita diferença, o preço caiu muito pouco. Poucas coisas abaixaram de valor”, reclamou a advogada.
A advogada Sandra de Castro, de 40 anos, reclamou dos preços dos produtos para a ceia de natal Crédito: Eduardo Dias
Ainda que a impressão dos consumidores não seja de preços mais baixos, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) está otimista para as vendas de final de ano. A entidade espera um crescimento de 9% em comparação com o mês de novembro do ano passado. O superintendente da Acaps, Hélio Schneider aposta que os capixabas terão uma ceia mais farta em 2017.
“Nesse período, em comparação com o ano passado, nós estamos com essa esperança de chegar aos 9% (de aumento nas vendas). De qualquer maneira, vai ser um ano positivo”, avaliou Hélio Schneider.
Uma novidade para o final de ano dos capixabas é que os supermercados estão liberados para abrir nos domingos dos dias 17, 24 e 31 de dezembro. A liberação também será estendida para os meses de janeiro e fevereiro. Nesse período, a abertura dos supermercados aos domingos é facultativa e depende da vontade de cada comerciante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados