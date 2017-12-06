Preços de alimentos para a ceia de natal não empolgam os capixabas

O final do ano está chegando e essa é hora que muitas pessoas começam a planejar as compras para as ceias de natal. No entanto, ainda que o período seja de festa, o consumir capixaba não está empolgado com os preços de alguns alimentos tradicionais da época, como o peru, frutas e castanhas.

O porteiro Antônio Benedito dos Santos, de 51 anos, é um daqueles consumidores que fazem questão de pesquisar muito antes das compras, mas ele avalia que os preços ainda estão salgados.

O porteiro Antônio Benedito dos Santos, de 51 anos, é um daqueles consumidores que faz questão de pesquisar muito antes das compras, mas ele avalia que os preços ainda estão salgados. Crédito: Eduardo Dias

“Por enquanto, só o arroz e a carne abaixaram (o preço) um pouquinho, o resto não abaixou, está tudo com o preço alto, não tem diferença nenhuma de preço”, opinou o porteiro Antônio Benedito.

Quem também não está satisfeita com os preços é a advogada Sandra de Castro, de 40 anos. Na avaliação dela, o preço do peru é o que mais chama atenção.

“O mais caro que eu vi foi o peru. Eu não estou vendo muita diferença, o preço caiu muito pouco. Poucas coisas abaixaram de valor”, reclamou a advogada.

A advogada Sandra de Castro, de 40 anos, reclamou dos preços dos produtos para a ceia de natal Crédito: Eduardo Dias

Ainda que a impressão dos consumidores não seja de preços mais baixos, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) está otimista para as vendas de final de ano. A entidade espera um crescimento de 9% em comparação com o mês de novembro do ano passado. O superintendente da Acaps, Hélio Schneider aposta que os capixabas terão uma ceia mais farta em 2017.

“Nesse período, em comparação com o ano passado, nós estamos com essa esperança de chegar aos 9% (de aumento nas vendas). De qualquer maneira, vai ser um ano positivo”, avaliou Hélio Schneider.