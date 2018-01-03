Preço da moqueca pode variar em quase R$ 80 entre estabelecimentos da Capital Crédito: Arquivo

A moqueca é um dos pratos mais tradicionais do Espírito Santo e desperta o interesse de muitos turistas que têm a vontade de provar a culinária capixaba. Mas para quem quer sentir o sabor dos peixes sem experimentar os preços salgados, é preciso ficar atento e pesquisar os melhores valores.

Your browser does not support the audio element. Preços da Moqueca Capixaba variam em quase R$ 80 em Vitória

Em restaurantes tradicionais para a venda da Moqueca Capixaba, pratos com tamanhos e ingredientes iguais chegam a ter uma diferença de quase R$ 80 reais no preço.

Um desses exemplos é a moqueca feita com o peixe badejo e o camarão VG, uma das combinações preferidas dos apreciadores do prato. Em um restaurante de Jardim Camburi, essa moqueca custa R$ 259. Na Ilha das Caieiras o prato é vendido por R$ 180. São moquecas que servem de duas a três pessoas, sempre acompanhadas de arroz e pirão.

De acordo com a empresária Eliana Santos, proprietária de um tradicional restaurante da Ilha das Caieiras, comerciantes da região fizeram um acordo para vender os pratos tradicionais com o preço mais baixo. A intenção é concorrer com bairros que têm uma maior concentração de hotéis e turistas, como Jardim Camburi e Praia do Canto.

“O peixe está caro, mas a gente procurou fazer algumas promoções para atrair o turista”, explicou a empresária.

Peixe mais cobiçado nas panelas de barro que servem a Moqueca Capixaba, o badejo é um dos vilões que deixam o preço um pouco acima do normal. Em outras épocas, o quilo do peixe era, em média, de R$ 25. Atualmente o valor médio é de R$ 38. Nas moquecas de badejo sem camarão, os preços das moquecas variam de R$ 80 a R$ 139.