A moqueca é um dos pratos mais tradicionais do Espírito Santo e desperta o interesse de muitos turistas que têm a vontade de provar a culinária capixaba. Mas para quem quer sentir o sabor dos peixes sem experimentar os preços salgados, é preciso ficar atento e pesquisar os melhores valores.
Preços da Moqueca Capixaba variam em quase R$ 80 em Vitória
Em restaurantes tradicionais para a venda da Moqueca Capixaba, pratos com tamanhos e ingredientes iguais chegam a ter uma diferença de quase R$ 80 reais no preço.
Um desses exemplos é a moqueca feita com o peixe badejo e o camarão VG, uma das combinações preferidas dos apreciadores do prato. Em um restaurante de Jardim Camburi, essa moqueca custa R$ 259. Na Ilha das Caieiras o prato é vendido por R$ 180. São moquecas que servem de duas a três pessoas, sempre acompanhadas de arroz e pirão.
De acordo com a empresária Eliana Santos, proprietária de um tradicional restaurante da Ilha das Caieiras, comerciantes da região fizeram um acordo para vender os pratos tradicionais com o preço mais baixo. A intenção é concorrer com bairros que têm uma maior concentração de hotéis e turistas, como Jardim Camburi e Praia do Canto.
“O peixe está caro, mas a gente procurou fazer algumas promoções para atrair o turista”, explicou a empresária.
Peixe mais cobiçado nas panelas de barro que servem a Moqueca Capixaba, o badejo é um dos vilões que deixam o preço um pouco acima do normal. Em outras épocas, o quilo do peixe era, em média, de R$ 25. Atualmente o valor médio é de R$ 38. Nas moquecas de badejo sem camarão, os preços das moquecas variam de R$ 80 a R$ 139.
Com a intenção de atrair mais clientes, uma das principais alternativas encontradas pelos comerciantes é fazer moquecas com peixes com valores mais em conta, como o cação e o dourado. Nesses casos, as moquecas chegam a custar R$ 59. Além da moqueca, pratos como a casquinha de siri e a mariscada são alternativas tradicionais e saborosas.