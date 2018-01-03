Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VALE PESQUISAR

Preços da Moqueca Capixaba variam em quase R$ 80 em Vitória

Em um restaurante de Jardim Camburi, a moqueca custa R$ 259. Na Ilha das Caieiras, o prato é vendido por R$ 180

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 12:19

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

03 jan 2018 às 12:19
Preço da moqueca pode variar em quase R$ 80 entre estabelecimentos da Capital Crédito: Arquivo
A moqueca é um dos pratos mais tradicionais do Espírito Santo e desperta o interesse de muitos turistas que têm a vontade de provar a culinária capixaba. Mas para quem quer sentir o sabor dos peixes sem experimentar os preços salgados, é preciso ficar atento e pesquisar os melhores valores.
Preços da Moqueca Capixaba variam em quase R$ 80 em Vitória
Em restaurantes tradicionais para a venda da Moqueca Capixaba, pratos com tamanhos e ingredientes iguais chegam a ter uma diferença de quase R$ 80 reais no preço.
Um desses exemplos é a moqueca feita com o peixe badejo e o camarão VG, uma das combinações preferidas dos apreciadores do prato. Em um restaurante de Jardim Camburi, essa moqueca custa R$ 259. Na Ilha das Caieiras o prato é vendido por R$ 180. São moquecas que servem de duas a três pessoas, sempre acompanhadas de arroz e pirão.
De acordo com a empresária Eliana Santos, proprietária de um tradicional restaurante da Ilha das Caieiras, comerciantes da região fizeram um acordo para vender os pratos tradicionais com o preço mais baixo. A intenção é concorrer com bairros que têm uma maior concentração de hotéis e turistas, como Jardim Camburi e Praia do Canto.
“O peixe está caro, mas a gente procurou fazer algumas promoções para atrair o turista”, explicou a empresária.
Peixe mais cobiçado nas panelas de barro que servem a Moqueca Capixaba, o badejo é um dos vilões que deixam o preço um pouco acima do normal. Em outras épocas, o quilo do peixe era, em média, de R$ 25. Atualmente o valor médio é de R$ 38. Nas moquecas de badejo sem camarão, os preços das moquecas variam de R$ 80 a R$ 139.
Com a intenção de atrair mais clientes, uma das principais alternativas encontradas pelos comerciantes é fazer moquecas com peixes com valores mais em conta, como o cação e o dourado. Nesses casos, as moquecas chegam a custar R$ 59. Além da moqueca, pratos como a casquinha de siri e a mariscada são alternativas tradicionais e saborosas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados