O preconceito em conversar sobre sexo com os filhos, sem contar a falta de informação sobre o assunto, são dois grandes obstáculos para prevenir as doenças provocadas pela infecção do Papilomavírus Humano (HPV). A conclusão é da Sociedade de Ginecologia e Obstetras no Espírito Santo (Sogoes).

Em meio a uma nova campanha de vacinação contra o HPV em escolas públicas e privadas de todo o País, o presidente da sociedade médica, Elvídio dos Santos, disse ser contra uma regra imposta pelo Ministério da Saúde.

Ele acha que os pais não deveriam assinar um termo de autorização para a vacinação das meninas, conforme mandam diretrizes do ministério, da Secretaria estadual de Saúde e a mesma pasta, no município de Vitória. Neste ano, a vacina contra o vírus – transmitido principalmente nas relações sexuais – será aplicada em meninas com idade entre 9 e 11 anos. Em Vitória, a vacinação começou nesta terça-feira (10).

Your browser does not support the audio element. Preconceito é obstáculo na campanha de vacinação contra o HPV

"Eu pessoalmente acho que não seria necessário, é uma vacinação que deveria ser de uso obrigatório. Mas não podemos ser radical a esse ponto. Nós devemos respeitar aqueles pais que não querem que vacine. Porém, infelizmente, eles tomam decisões embasados em fatos que não verdadeiros ou relacionados com a algum problema com a vacina. Coisas de questão moral, pessoal e religioso", afirmou Elvídio.

Na Capital, a estimativa é que 6.500 meninas nessa faixa etária entre 9 e 11 anos sejam vacinadas.

O presidente da Sogoes esclarece que a faixa etária foi escolhida porque, nesta fase, a produção de anticorpos é maior: "Acho que o ponto principal é o preconceito. O câncer do colo do útero é o único que tem uma vacina que pode prevenir a doença. A gente sabe que 93% dos casos de câncer estão relacionados ao HPV. Se existe a vacina, porque não vacinar?

Aline Cabideli, técnica em imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), explica como os pais são informados sobre a vacinação:"Foi entregue para as escolas, a carta aos pais, que tem orientação à respeito da vacina, do que é composta essa vacina, quantas doses são, algumas recomendações e um termo de autorização. Então, nessa carta aos pais, eles têm que dizer se ele autoriza ou não a vacinação. Somente mediante a apresentação dessa autorização essas meninas irão receber a vacina nas escolas".

Ao contrário do visto no ano passado, em 2015, a orientação das igrejas evangélicas será de que os pais permitam a vacinação de suas filhas, segundo o pastor José Ernesto Conti, presidente do Conselho Estadual de Igrejas Evangélicas. "É uma questão de saúde pública e não devemos brincar. Os pais devem vacinar suas filhas, sem restrições. Se fosse uma questão sexual, obviamente seríamos contra, mas neste caso não é", apontou.Outro fator que pode interferir no sucesso da vacinação é o medo da reação à vacina. No ano passado, foram relatados caso de meninas no Espírito Santo e em outros estados que passaram mal após receber a vacina. As notícias influenciaram nos resultados da aplicação da segunda dose em Vitória, que vacinou apenas 78% das meninas entre 11 e 13 anos na segunda e penúltima etapa. E atribui a queda a esse fator.