Preço médio da gasolina tem redução e está abaixo de R$ 4,20 na GV

Placa mostra preços de combustíveis em posto de Vila Velha nesta sexta-feira (15). Crédito: José Carlos Schaeffer

O preço médio da gasolina comum em postos de todo o Espírito Santo registrou uma redução de R$ 0,37 nos últimos 90 dias. A informação foi obtida em um levantamento disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) que aponta a variação do preço médio da gasolina comum em todos os municípios capixabas. Em 17 de novembro de 2018, o preço médio do combustível no Estado era de R$ 4,73. No último dia 14 de fevereiro, o preço médio registrado era de R$ 4,36.

No entanto, alguns pontos da Grande Vitória já registram um preço menor que o da média divulgado pela Sefaz. Em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, o preço da gasolina em alguns postos varia entre R$ 4,01 e R$ 4,19.

Your browser does not support the audio element. Preço médio da gasolina tem redução e está abaixo de 4,20 centavos na GV

A reportagem fez um levantamento dos menores preços cobrados pela gasolina comum na Grande Vitória por meio do aplicativo 'Menor Preço', da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que aponta o menor preço de produtos comercializados no Estado.

Na Capital, o litro da gasolina comum mais barato foi vendido a R$ 4,15 em um posto na Ilha do Príncipe. Mas, em uma ronda pela cidade, a reportagem registrou vários postos vendendo o combustível a R$ 4,19. Em Vila Velha, um posto no centro da cidade chegou a vender a gasolina comum por R$ 4,01 o litro nesta sexta-feira (15). Ao longo da avenida Carlos Lindemberg, em sete postos localizados entre os bairros Cobilândia e Ibes, o litro da gasolina comum variava de R$ 4,12 a R$ 4,19.

Na Serra, o litro da gasolina mais barato é vendido por R$ 4,09, na região central da cidade. Já em Cariacica, o litro da gasolina comum pode ser achado a R$ 4,11 em um posto do bairro Bandeirantes.

Segundo motoristas, ainda está caro...

Motoristas percebem a redução, mas afirmam que o preço ainda não é justo. O mecânico Jackson Costa disse que mesmo com a queda, a gasolina ainda está cara. “Tinha que baixar mais o preço, está muito caro ainda. Está R$ 4,19. O preço justo seria, pelo menos, uns R$ 3”, disse.

Já o motorista de aplicativo Isaías Rodrigues afirma que a redução foi significativa, mas acredita que pode baixar ainda mais. “Há alguns meses pagava R$ 4,60, R$ 4,70. Hoje paguei R$ 4,19. O valor tem baixado, mas, acredito que pode baixar um pouco mais. Entre R$ 3,90 e R$ 3,80 seria um preço legal”, pontuou.

O representante comercial João Batista afirma que no interior do Estado o preço é ainda menor, já na casa dos R$ 3,80, e que na Grande Vitória, é preciso pesquisar, pois ainda há uma variação significativa entre alguns postos.

“No interior do Estado a gasolina está R$ 3,80, R$ 3,87. Na Grande Vitória tem que pesquisar mais, porque tem gasolina custando de R$ 4,11 até R$ 4,49. Tem que baixar, porque o custo operacional do carro fica alto”, afirmou.

Procurado para falar sobre a redução, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) se pronunciou por nota. Alegou que “nos últimos dias houve queda do preço médio da gasolina nas distribuidoras e nos postos do Espírito Santo, embora na Petrobras, no mesmo período, o combustível registrou elevação”.

Quanto ao repasse do valor das distribuidoras para os postos, diz que “este fato corrobora o que o Sindipostos vem tentando demonstrar, que os preços na bomba dependem de diversos fatores e não somente do preço na refinaria. O preço de aquisição junto às distribuidoras tem impacto direto, mas não só ele. É importante considerar a estratégia concorrencial de cada posto, além dos custos com taxas ambientais, salários, encargos sociais, manutenção periódica de equipamentos, aluguel, água e energia elétrica entre muitos outros exercem forte impacto sobre o preço final ao consumidor”.

Sobre uma expectativa de continuidade das reduções, respondeu que “cabe ressaltar que além da gasolina, o diesel também subiu. E por esses motivos, não é possível fazer previsões para os próximos dias”.

Menores preços de venda da gasolina Comum, segundo consulta realizada no aplicativo 'Menor Preço' nesta sexta-feira (15)*.

VITÓRIA

R$ 4,15 - Posto Príncipe - Ilha do Príncipe

R$ 4,19 - Posto Arvoredo - Horto

R$ 4,19 - Posto Ideal - Gurigica

R$ 4,19 - Posto Avenida Vitória - Bento Ferreira

R$ 4,19 - Posto Arvoredo - Ilha de Santa Maria

VILA VELHA

R$ 4,01 - Posto de Combustível Pavão - Centro

R$ 4,11 - Posto São Geraldo - Vale Encantado

R$ 4,12 - Gloria Postos e Serviços - Glória

R$ 4,12 - Posto Alecrim

R$ 4,12 - Posto Atacadão - Nossa Senhora da Penha

SERRA

R$ 4,09 - Posto Sepel - Centro

R$ 4,10 - LB Comercio de Combustíveis Eireli - Cidade Nova da Serra

R$ 4,13 - Posto Brasil - Rosário de Fátima

R$ 4,13 - Posto Estrela do Sul - Jardim Limoeiro

R$ 4,16 - Posto BKR Civit - Maringá

CARIACICA

R$ 4,11 - Auto Posto Bremenkamp - Bandeirantes

R$ 4,12 - Posto Jerusalém - Vila Palestina

R$ 4,14 - Posto Jardins - Jardim América

R$ 4,14 - Auto Posto Conquista - Itacibá

R$ 4,14 - Posto Braun - Rio Marinho