Neste início de ano, os pais devem preparar o bolso. A compra dos materiais escolares para a volta às aulas deve ficar 8% mais cara do que no ano passado. A constatação é da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE). As causas são o aumento no custo das matérias-primas, como o papel, e a alta carga tributária sobre os artigos escolares. Os impostos de uma caneta, por exemplo, representam 47% do valor cobrado.Para fugir dos preços altos e buscar uma economia mesmo com valores elevados, a dica é pesquisar em várias lojas e papelarias. Além de pesquisar, a bancária Priscila Spinassé também adotou outra medida nas compras deste ano, em uma papelaria de Vitória. Ela não levou os filhos para evitar que ele escolha os produtos mais caros.

Your browser does not support the audio element. Preço do material escolar sobe 8% neste ano

“Tem que procurar fugir do marketing, das fotos bonitas. Eu tenho dois filhos e não tem como trazê-los aqui. Se eles vierem, só querem os produtos bonitos, e eu tenho que ver o preço “

Já o orientador técnico Renato Perim levou a filha de 9 anos para a compra de material escolar. Ele disse que já foi possível perceber a elevação nos preços. Para ele, o aumento até passa de 8% em alguns produtos. “Realmente, houve um acréscimo nos preços. Estou percebendo aumentos de até uns 20%”, contou.

O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), Rubens Passos, diz que as empresas adotam medidas para alivir o bolso do consumidor, como lançar linhas mais simples de vários produtos, com preços mais acessíveis. A dica, segundo ele, é equilibrar a vontade de filhos e pais na hora das compras.

Como uma das causas dos aumentos, Rubens Passos apontou a alta carga tributária. “A carga tributária de material escolar é acima de 40%. Uma caneta tem 47% em impostos. Consideramos absurda a carga tributária. O material escolar é essencial para a evolução da educação e do nosso país. Temos produtos que estão chegando a impostos comparáveis aos da bebida alcoólica”, disse.