Preço do leite pode subir mais de 50% no Espírito Santo

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O consumidor capixaba que não abre mão do leite precisa se preparar: o preço, que vem em disparada desde o mês passado, vai continuar subindo e a estimativa é que o aumento chegue a 57%. Entre os fatores que mais influenciam na elevação dos preços estão a greve dos caminhoneiros, o valor dos fretes e o aumento de impostos para o leite que vem de fora do Estado.

Segundo o presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), João Falqueto, em maio, antes da greve dos caminhoneiros, o litro do leite era vendido nos supermercados, em média, por R$ 2,48. Hoje, o preço gira em torno de R$ 3,29, mas a estimativa para as próximas semanas é de mais aumento. O valor médio deve chegar a R$ 3,89. Um acréscimo de quase 57% em 30 dias.

Como motivos para a disparada, Falqueto aponta o período da entressafra da produção do leite, a majoração dos custos de frete, o desabastecimento durante a greve dos caminhoneiros — o que causou aumento da demanda e impulsionou o valor — e a nova alíquota de ICMS para o leite que vem de fora do Espírito Santo, que passou de 12% para 17%.

Em relação ao aumento da tributação, que entrou em vigor no início de junho, Falqueto faz críticas, já que o Estado não é autossuficiente na produção do leite. De acordo com o presidente da Acaps, aproximadamente 40% do produto que é consumido no Espírito Santo vem de outros Estados.

“Em relação ao imposto, nós não temos o que fazer a não ser repassar para o consumidor. Entendemos que é uma medida protetiva que o Estado tomou para proteger a indústria local, mas, na nossa avaliação, em momento inoportuno", disparou.

Ainda segundo Falqueto, o preço de laticínios fabricados no Estado também deve sofrer aumento, já que muitos produtores precisam comprar leite de fora do Espírito Santo. Ele também alega que a substituição tributária é mais um fator que causará impacto no preço do leite a partir de julho.

O advogado tributarista Alexandre Fiorot explica que, com esse mecanismo, a tributação é feita com base em uma estimativa de preço final do produto. Com isso, muitos contribuintes que acabam vendendo o item abaixo desse valor estimado são mais impactados. “Aqueles que vendem com preço mais baixo acabam tendo uma perda tributária porque eles suportam um imposto, que sobre o seu preço de venda, é muito maior, proporcionalmente. A própria substituição tributária vai ajudar a potencializar o aumento do preço do produto para o consumidor final.”

Fernando de Jesus Prudência, aposentado Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O aposentado Fernando de Jesus Prudêncio, de 69 anos, já notou aumento do preço do leite. Para economizar, ele tem reduzido a compra, embora não abra mão do produto. “Eu não fico sem leite porque a minha esposa tem que tomar constantemente. Não pode ficar sem. Eu comprei uma marca aqui que eu nunca vi no mercado porque estava mais em conta".

Your browser does not support the audio element. Preço do leite pode subir mais de 50% nos próximos dias

O assessor parlamentar Sérgio Gouveia afirma que não só o preço do leite tem subido. “Eu tenho notado o aumento e estou vendo que tudo está mais caro".