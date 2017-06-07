Preço do gás de cozinha aumenta e irrita consumidores e comerciantes

A Petrobras anunciou um reajuste de 6,7% do preço do botijão de gás nas refinarias. Os novos valores já podem ser repassados paras as revendedoras a partir desta quinta-feira (8). Como era de se esperar, o aumento irritou comerciantes e consumidores.

Para Alexandre Suaid, que é dono de uma revendedora de gás de cozinha no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, o aumento do preço do produto é prejudicial. Ele conta que ainda não sabe qual será o percentual de reajuste que irá repassar para os clientes. Atualmente, Alexandre vende a botija por R$ 60. “Vou ter que repassar, mas é preciso ver como o mercado vai reagir. O pessoal está economizando gás. Quem comprava a cada 30 dias, agora compra a cada 45”, disse.

Com a redução do consumo, Alexandre já teve que dispensar três funcionários desde setembro. A vendedora Missalma dos Santos é um exemplo de consumidora que acaba economizando no gás. Ela diz que compra uma botija a cada dois meses e reclamou do aumento do preço do produto. “Eu acho um absurdo porque o salário ainda não aumentou e já vai aumentar o gás. Primeiro, é preciso aumentar o salário para depois aumentar os preços das outras coisas”, opinou.