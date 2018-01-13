Preço da passagem do Transcol vai a R$ 3,40 a partir de domingo

O valor da passagem dos ônibus do sistema Transcol vai aumentar no próximo domingo (14). Com um aumento de 6,25%, o preço da tarifa convencional vai subir de R$ 3,20 para R$ 3,40. Para o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, o reajuste traz impactos para uma minoria da população.
O secretário justificou dizendo que grande parte dos passageiros do Transcol possui gratuidades ou vale transporte. “É lógico que para aquela pessoa que é trabalhadora e que vai tirar mais 20 centavos do bolso por dia vai pesar, mas elas são uma minoria do sistema.”
Aos domingos, quando é aplicada a tarifa social, a passagem vai custar R$ 2,95. Já os usuários do BikeGV vão passar a pagar R$ 1,70. Também houve reajuste para os seletivos. Para Vila Velha, Cariacica e Viana o valor passa a ser de R$ 5,70. Para a Serra, R$ 6,25. Já para as localidades de Jacaraípe/Praia Grande o novo preço é de R$ 6,60.
Segundo a estudante Isabella Teixeira Mamedi, que é membro do Conselho Tarifário, os novos valores foram estabelecidos sem consulta ao conselho. Ela afirmou também que a base de cálculo utilizada para determinar o reajuste não é clara. De acordo com o secretário Paulo Ruy, os itens que mais impactaram no aumento foram os gastos com mão de obra e o preço do combustível.
O anúncio do reajuste da tarifa do sistema Transcol foi feito na tarde desta sexta-feira (12). Antes disso, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) havia apresentado proposta de aplicar 15,97% de aumento na tarifa, o que representaria R$ 0,51 a mais no valor da passagem.