Preço da gasolina faz vendas de kit-gás triplicar no Estado

Kit-gás Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O aumento no preço dos combustíveis provocou um crescimento enorme de vendas nas instaladoras de Kit-Gás no Espírito Santo. Oficinas registraram nos últimos meses até três vezes mais procura pela conversão dos carros para Gás Natural Veicular (GNV).

Em 2017, a gasolina acumulou alta de 10,32%, o segundo maior impacto na inflação, de acordo com dados do IBGE.

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Quem está lucrando com isso são as oficinas. Uma delas é a do José Luiz, em Vila Velha, que diz estar com dificuldade de atender toda essa demanda.

"De outubro do ano retrasado para cá, eu fazia em média 8 carros por semana. Comecei a fazer 16. Hoje é uma média de 30 carros por semana. A gente não tem estrutura física para montar mais e não gostamos de fazer nada correndo", conta.

O empresário Clere Augusto, que também é dono de uma instaladora em Vila Velha, conta que o movimento aumentou desde que a Petrobras mudou a política de preços, com alterações quase que diárias, seguindo as flutuações da cotação do barril de petróleo no mercado internacional."Quando a gasolina começou a ser disparada constante, o pessoal estava meio inseguro se ia continuar subindo. De uns 8 meses para cá, continuou subindo, e a procura aumentou bastante"

O mecânico Valcione Lauer é um dos motoristas que instalaram o kit-gás nos últimos meses, fugindo da arrancada no preço da gasolina. Ele desembolsou mais de R$ 4 mil com a instalação, mas economiza mais de 50% na hora de abastecer o carro.

"Não compensa se a pessoa for ficar pouco tempo com o carro. Eu vou ficar mais uns 4 anos. Com o passar do tempo, acredito que vai valer muito pena", afirma ele.

Para quem quer fazer o mesmo que Valcione, é preciso seguir algumas regras para ter o carro regularizado. O motorista tem que procurar o Detran para que o órgão forneça uma autorização prévia para a conversão e, posteriormente, ir em uma oficina que esteja credenciada pelo Inmetro. A relação de estabelecimentos está disponível no site do órgão.