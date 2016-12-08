Duas das quatro maiores distribuidoras de combustíveis que atuam no Espírito Santo afirmaram nesta quinta-feira (08) que já estão repassando o aumento no preço da gasolina e do diesel para os postos de gasolina do Estado, desde que o reajuste foi anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira (05). Com isso, a elevação no valor do combustível deve ser sentida ainda mais pelos consumidores.

Na terça-feira (06) a equipe de reportagem da rádio CBN Vitória percorreu 15 postos de Combustíveis na Grande Vitória e o preço da gasolina nesses estabelecimentos variava entre R$ 3,44 e 3,79. Nesta quinta-feira (08) os valores nesses mesmos locais já tiveram leves alterações, variando entre R$ 3,49 e 3,80.

Your browser does not support the audio element. Preço da gasolina deve subir ainda mais em postos do Estado

Na nova política de preços da Petrobras, a gasolina teve reajuste de 8,1%, o que representa R$ 0,12 a mais na bomba. O diesel também pode subir 5,5% ou R$ 0,17 nas bombas. Entre as justificativas da Petrobras estão o aumento nos preços do petróleo e derivados e a desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Por outro lado, a participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação. A empresa frisou, porém, que os preços dos combustíveis são livres e dependem da política comercial de distribuidoras e postos.

Variação de preços

A Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, informa que seus preços variam quando ocorrem alterações nas diferentes parcelas que compõem o custo de seus produtos. A empresa também frisou que custos, tais como frete, estoques, encargos financeiros, biocombustíveis, mão de obra, mix de comercialização e impostos, igualmente a impactam. Os preços podem variar ainda pelas condições de competição nos mercados onde os produtos são ofertados e pela sazonalidade do consumo.