A vendedora Daiane Santos reclama dos preços do Natal Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

A ceia de Natal está mais barata neste ano, segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Os produtos mais consumidos nesta época apresentam uma queda acumulada de 7,68% no preço nos últimos doze meses. Apesar disso, o consumidor está com dificuldade de sentir essa melhora.

Os itens que apresentaram maior queda foram as frutas (-13,86%), a farinha de trigo (-12,83%) e o bacalhau (12,31%), segundo a FGV. A queda no arroz foi de 11% e nas aves, incluindo peru, foi 6,95%.

Your browser does not support the audio element. Preço da Ceia de Natal cai, mas consumidor não percebe diminuição

Segundo o economista da Fundação, André Braz, o clima favoreceu o recuo no preço dos produtos. "Diferente do que foi 2016, a agricultura foi beneficiada do bom comportamento do clima. O volume de chuvas foi mais adequado. A oferta de grãos, de alimentos em geral, aumentou e os preços reduziram", explica.

Mas essa não é a percepção de muita gente na fila dos supermercados em Vitória. A vendedora Daiane Santos diz que a ceia de natal vai ficar mais cara e que teve sorte porque se planejou antes.

"A gente se programa, se organiza, vai o cartão de crédito embora nessa hora, não tem jeito, mas é uma cultura nossa: reunir a família, os filhos. É importante deixar isso para os filhos", comenta.

O economista Andre Braz explica o porquê da queda dos preços não estar surtindo efeito no bolso dos brasileiros. Ele diz que é a recessão econômica que faz com que o consumidor sinta mais dificuldade na hora de pagar a conta do Natal.

"As famílias não percebem essa queda no preço de forma tão flagrante porque estamos vivendo um período de recessão. A nossa atividade econômica ainda está muito desaquecida, com alto índice de desemprego. Muitas famílias com muitos membros desempregados. Fica mais difícil driblar o preço mesmo com os alimentos mais em conta", analisa.