Preço alto dos combustíveis faz motoristas mudarem hábitos

Com o preço dos combustíveis subindo após aumentos de impostos e reajustes nas refinarias, o consumidor tem mudado os hábitos para reduzir gastos. Deixar o carro em casa ou vender o veículo já viraram opções para os motoristas. Nesta sexta-feira (28), a reportagem da CBN circulou por postos da Grande Vitória e encontrou locais em que a gasolina já é vendida por R$ 3,99 cada litro.

A disparada dos preços atingiu em cheio o motorista profissional Ronivaldo Barbosa Pereira, de 38 anos. Sem poder pagar o preço cobrado pela gasolina, ele não teve alternativa a não ficar sem carro pela primeira vez nos últimos oito anos. “Eu vendi por conta do consumo, que estava alto, e do preço da gasolina, que aumenta cada dia mais. Assim, a gente não tem condições de manter um carro”, contou.

Os altos valores do combustível fez o feirante Fernando Chaves, de 37 anos, mudar hábitos. Nos dias de folga, ele deixou de visitar os amigos. O uso do automóvel é somente em momentos essenciais. “Eu estou deixando o carro parado em casa, andando mais a pé e de bicicleta. Eu resolvo poucas coisas de carro. No domingo, que os feirantes têm folga, eu evito sair para a casa de amigos e fico em casa”, disse.

A reportagem da CBN circulou por importantes rodovias e avenidas da Grande Vitória nesta sexta. O preço mais alto encontrado para o litro da gasolina foi de R$ 3,99, em postos da Serra e de Vitória. Já o valor mais baixo foi de dois postos em Cariacica, que vendem o combustível por R$ 3,59. No caso do diesel, o preço mais caro encontrado foi de R$ 3,30, enquanto o mais barato foi R$ 2,99.