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Após chuvas

Prazo para pedir saque do FGTS em Vila Velha vai até segunda-feira

Na próxima segunda-feira (18) haverá atendimento na Associação dos Empregados da Cesan (AEC) em Cobilândia, e na sede da Defesa Civil Municipal, no Centro. O horário, porém, será reduzido: de 8h ás 13h.

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:11

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

15 mar 2019 às 20:11
Fila se formou para saque do FGTS em Vila Velha nos últimos dias Crédito: Patrícia Scalzer
Os moradores de Vila Velha que foram afetados pelas fortes chuvas no final de 2018 e ganharam o direito de sacarem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), terão mais um dia para retirar, junto à prefeitura, o documento de autorização, que dá condição ao recebimento. Na próxima segunda-feira (18) haverá atendimento na Associação dos Empregados da Cesan (AEC) em Cobilândia, e na sede da Defesa Civil Municipal, no Centro. O horário, porém, será reduzido: de 8h às 13h.
Entre o último dia 6 de março e essa sexta-feira (15), 8.925 moradores de áreas afetadas pelas chuvas do fim do ano passado foram atendidos. Somente nos últimos dois dias, duas mil pessoas foram recebidas pela prefeitura. A expectativa é de que 10 mil pessoas recebam o documento de autorização para o saque do FGTS na Caixa Econômica Federal.
Prazo para pedir saque do FGTS em Vila Velha vai até segunda-feira
De acordo com a administração municipal, uma pequena correção foi feita na lista de endereços contemplados pela Defesa Civil e que dão direito ao saque. A mudança foi em alguns nomes de ruas da listagem que foram corrigidos junto à Caixa para facilitar a liberação do benefício. A inclusão de algumas ruas, que era demanda de moradores atingidos, não aconteceu.
Tem direito a liberação do FGTS os moradores da cidade que foram prejudicados com as chuvas de novembro do ano passado. Os endereços com os bairros e nomes das ruas estão disponíveis no site da Prefeitura. Para serem atendidos, os moradores devem apresentar o comprovante de residência no nome do beneficiário emitido no período de 22/08/2018 a 19/12/2018, o PIS e carteira de identidade com foto.
SERVIÇO
Declaração para a liberação do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) a moradores de Vila Velha afetados pela chuva de novembro de 2018.
Atendimento: Segunda-feira (18), de 8h às 13h
Locais:
1 - Associação dos Empregados da CESAN (AEC) - Rua Fênix, 152 - Cobilândia, Vila Velha.
Bairros a serem atendidos das regiões 3 e 4: Aribiri, Ataíde, Dom João Batista, Primeiro de Maio, Santa Rita, Zumbi dos Palmares, Alecrim, Alvorada, Cobilândia (e seus loteamentos Vila da Vitória e Nova Cobilândia), Jardim Marilândia, Nova América, Rio Marinho.
2 - Coordenação de Defesa Civil - Avenida Champagnat, 792, sala 201, Centro (em frente ao Colégio Marista)
Bairros atendidos nas regiões 1, 2, 5: Cristóvão Colombo, Ilha dos Ayres, Ibes, Pontal das Garças, Santa Inês, Santos Dumont, Vila Guaranhuns, Cidade da Barra, Ulisses Guimarães.

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