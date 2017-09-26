O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, afirmou, em visita ao Espírito Santo, que o desligamento do sinal analógico na Grande Vitória deve ocorrer no prazo, no dia 25 de outubro. Faltando menos de um mês, a expectativa é de que a cobertura do sinal digital já esteja próximo a 90%, segundo o presidente, limite mínimo para que o sinal analógico seja desligado totalmente. Quadros acrescentou que a possibilidade do prazo ser prorrogado é baixa.

“A possibilidade sempre existe, mas acredito que aqui não vai acontecer. Ao final de agosto 83% já estavam aptos (a receberem o sinal). No final de setembro já deve estar perto de 90%. Atingindo esse valor, poderá fazer o desligamento, no dia 25 de outubro”, declarou.

Your browser does not support the audio element. Prazo para desligar sinal analógico não será prorrogado, avisa Anatel

O presidente da Anatel esteve no Espírito Santo nesta terça-feira (26) para a entrega de kits de sinal de digital às famílias que participam de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família. Até agora 115 mil kits foram entregues, faltando mais 60 mil a serem entregues em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão.

O sinal analógico ainda está ligado na Grande Vitória. Quem tem uma TV de tubo ou uma TV de tela plana mais antiga, que não tenha conversor interno, precisa comprar o aparelho externo com uma antena UHF. Quem tem o conversor acoplado à TV só precisa de uma antena.

4G MELHOR

Segundo o presidente da Anatel, o desligamento do sinal analógico vai melhorar a qualidade da telefonia, porque libera o espaço para o sinal 4G. Já existem empresas de telefonia interessadas nas frequências na Grande Vitória. “As empresas passam a usar essa nova frequência, melhorando a qualidade do celular, principalmente na velocidade da internet. Então a vantagem é para telespectadores e usuários de celular”, explicou.