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Museu da Colonização

Prazo é ampliado e museu no Saldanha deve ser entregue até 2023

O prazo para entrega do espaço mudou de dois para cinco anos e foi estipulado em projeto de lei do executivo municipal, aprovado na última quinta-feira (21) na Câmara de Vereadores de Vitória

Publicado em 25 de Março de 2019 às 20:08

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 mar 2019 às 20:08
Prédio que abrigava o Clube Saldanha da Gama Crédito: Vitor Jubini
Foi aprovado na última quinta-feira (21) na Câmara de Vereadores de Vitória o projeto que altera a lei 9342/2018 e amplia o prazo para reforma e entrega do Museu de Colonização e Migração do Solo Espírito Santense, onde hoje está o prédio do Clube Saldanha da Gama. O prazo para entrega era de dois anos. Após a aprovação do projeto, enviado pelo próprio executivo, o prazo passa a ser de cinco anos. A Prefeitura informou que aguarda o envio do projeto para sanção ou veto do prefeito Luciano Rezende (PPS).
O imóvel foi doado ao Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) no fim do ano passado tendo como contrapartida a reforma, manutenção e construção do Museu. Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, o prazo de dois anos anteriormente estipulado não seria suficiente para a reforma e entrega do local.
Prazo é ampliado e museu no Saldanha deve ser entregue até 2023
“Após levantamentos pelos nossos técnicos, nós chegamos a uma conclusão que seria impossível nós fazermos o restauro do imóvel e a implantação do museu num prazo que dificilmente poderíamos contemplar as exigências. Fizemos contato com o prefeito, ele entendeu o nosso pleito e mandou novamente para a Câmara Municipal a retificação da lei”, disse.
O projeto altera dois artigos da lei 9.342/2018. O artigo 4º, que amplia o prazo para entrega do espaço de dois para cinco anos, e o artigo 3º, que amplia também o prazo para entrega do montante de investimentos, prazos e projetos básicos, que era de seis meses, e de acordo com o projeto de lei aprovado, passa a ser de 1 ano.
José Lino diz que as obras terão início imediatamente após a posse do imóvel por parte do Sesc. Quanto aos investimentos, afirmou que é necessária uma análise técnica para a elaboração dos projetos de reforma do prédio e implantação do museu.
“Nós não sabemos ainda o valor do investimento porque nós desconhecemos o estado de conservação do imóvel. Nós vamos tomar posse do imóvel, fazer uma analise técnica do estado de conservação, verificar em outros Estados uma unidade mais ou menos idêntica, para que possamos proporcionar a população como fizemos no (Teatro) Glória, um local não somente cultural mas também para visita, para que todos possam conhecer o que realmente existiu no passado em nosso Estado”, completou.
Quanto à prazos, o presidente da Fecomércio afirmou que, apesar de estipulados os cinco anos, a entrega pode ser feita antes.
“Nós estipulamos um prazo máximo de cinco anos, mas a meu ver, no máximo em três anos, se as coisas correrem tudo bem, será concluído”, disse.
A Prefeitura de Vitória informou que está aguardando o envio do projeto de lei já aprovado pela Câmara, e que após o recebimento, o prefeito tem até 15 dias para sanção ou veto. Já o Legislativo informou que o projeto foi aprovado na última quinta-feira (21) e que tem 10 dias para enviá-lo ao Executivo.

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