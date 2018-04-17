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Conta de luz

Prazo de pagamento prorrogado e novos pontos poderão ser credenciados

As informações foram repassadas pela diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, após reunião com a concessionária EDP, na tarde desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 19:13

Publicado em 

17 abr 2018 às 19:13
Conta de luz Crédito: Arquivo
Capixabas que têm contas de energia elétrica com vencimento entre os dias 14 e 19 de abril terão até a próxima sexta-feira (20) para pagar a fatura sem o acréscimo de juros e multa. Além disso, segundo a diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, a EDP, concessionária responsável pelo serviço, teria apresentado uma relação de 126 novos pontos credenciados para pagamento.
Conta de luz; Prazo de pagamento prorrogado e novos pontos poderão ser credenciados
Procurada, a EDP não informou quais são esses novos pontos e o quantitativo por cidade, mas disse que o total chega a 476 locais e que eles já estão recebendo as contas. A consulta pode ser feita no site da empresa de energia.
As novidades foram anunciadas em reunião, na tarde desta terça-feira (17), entre representantes da EDP, dos Procons municipais de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra e do Procon Estadual.
Mesmo com os novos postos, a diretora presidente do Procon Estadual afirma que não se pode dizer que estejam resolvidas as dificuldades para pagar as faturas.
“O problema não está totalmente sanado. Pode estar ao longo da semana. No entanto, hoje, ainda não temos uma solução. Isso implica dizer que os 126 pontos não são suficiente na realidade atual.”
Em relação aos prazos, a proposta inicial da concessionária era de prorrogação do pagamento apenas para as faturas com vencimento até esta terça-feira, de acordo com Denise Izaíta. No entanto, como a opção não foi aceita, a EDP apresentou nova proposta, dessa vez para estender o prazo para as contas com vencimento até o dia 19.
Por causa da redução dos postos de pagamento, o prazo para pagamentos sem juros e multas das contas vencidas entre 3 de 13 de abril também já havia sido estendido até o dia 20.

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