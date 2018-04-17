Conta de luz Crédito: Arquivo

Capixabas que têm contas de energia elétrica com vencimento entre os dias 14 e 19 de abril terão até a próxima sexta-feira (20) para pagar a fatura sem o acréscimo de juros e multa. Além disso, segundo a diretora presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, a EDP, concessionária responsável pelo serviço, teria apresentado uma relação de 126 novos pontos credenciados para pagamento.

Your browser does not support the audio element. Conta de luz; Prazo de pagamento prorrogado e novos pontos poderão ser credenciados

Procurada, a EDP não informou quais são esses novos pontos e o quantitativo por cidade, mas disse que o total chega a 476 locais e que eles já estão recebendo as contas. A consulta pode ser feita no site da empresa de energia.

As novidades foram anunciadas em reunião, na tarde desta terça-feira (17), entre representantes da EDP, dos Procons municipais de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra e do Procon Estadual.

Mesmo com os novos postos, a diretora presidente do Procon Estadual afirma que não se pode dizer que estejam resolvidas as dificuldades para pagar as faturas.

“O problema não está totalmente sanado. Pode estar ao longo da semana. No entanto, hoje, ainda não temos uma solução. Isso implica dizer que os 126 pontos não são suficiente na realidade atual.”

Em relação aos prazos, a proposta inicial da concessionária era de prorrogação do pagamento apenas para as faturas com vencimento até esta terça-feira, de acordo com Denise Izaíta. No entanto, como a opção não foi aceita, a EDP apresentou nova proposta, dessa vez para estender o prazo para as contas com vencimento até o dia 19.