O Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF1-ES) registrou 144 denúncias sobre prática ilegal da profissão, somente nos três primeiros meses de 2015. Dessa quantia, 36 pessoas foram flagradas cometendo irregularidades até este mês de abril. Em todo o ano passado, foram 310 denúncias e 133 flagrantes. O grande número de denúncias serve de alerta aos praticantes de atividade física. Em curto, médio ou longo período de tempo, exercícios sem supervisão adequada podem resultar em danos graves, como lesões nos músculos, ossos e tendões, problemas cardiovasculares e até mesmo a morte. As principais irregularidades foram encontradas em academias, principalmente no interior do Estado, segundo a supervisora do CREF1, Suellen Torres. "A profissão hoje é uma só, de profissionais de educação física. O personal trainner é uma atividade dentro da nossa profissão. No Estado, nós temos hoje em torno de 6.500 profissionais de educação física, entre licenciados e bacharéis. Os profissionais licenciados só podem atuar na área escolar, já o bacharel somente na área não escolar. Os licenciados plenos estão aptos a atuar nos dois ambientes", esclareceu, em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Prática ilegal da Educação Física gera mais de 140 denúncias em três meses no Estado
Os contratantes têm o dever de cobrar o registro profissional para confirmar a área de atuação de um professor, de acordo com Suellen "O que vai garantir ao praticante de atividade física que o profissional está apto a exercer aquela função é o registro junto ao Conselho Regional de Educação Física. O praticante ao contratar deve exigir a apresentação da célula de atividade profissional ou perguntar o nome e procurar o Conselho. Isso vale também para os estabelecimentos de prática de atividade física. Estar registrado junto ao Conselho é a garantia de que a empresa está toda certa documentalmente, há profissionais habilitados e qualquer problema que aconteça o CREF1 estará cobrando e apurando os fatos", explicou.AlertasAlém do registro, o praticante de atividade física precisa estar atento aos sinais de que um profissional contratado não seria habilitado. Antes dos exercícios, os professores geralmente pedem um prontuário médico para atestar se o aluno tem condições físicas para iniciar as atividades. Para quem deseja um treinamento exclusivo, e opta pelo personal trainner, é necessário ficar atento aos preços. O contratante deve desconfiar em casos de valores abaixo daqueles praticados no mercado, alerta o educador físico Samarone Ribeiro."O que acontece muito em academia são os estagiários que dão personal. Eles não são aptos para isso. Eles devem apenas acompanhar os alunos sendo supervisionado por um profissional formado. Como há muita demanda para a atividade de personal trainner o estagiário também está atuando na área e jogam os preços lá embaixo. O que acontece muito também é o fisioterapeuta passar atividade física, ele é responsável apenas pela reabilitação do aluno", alertou.Na Grande Vitória, o valor médio praticado varia de R$ 100 a R$ 130 por hora/aula. Samarone acrescenta que o profissional de Educação Física não tem permissão para prescrever dietas ou sugerir suplementos alimentares. Apenas médicos nutrólogos e nutricionistas podem fazer esse tipo de orientação.DenúnciasDenúncias de irregularidades podem ser feitas no site do Conselho Regional de Educação Física (www.cref1.org.br) ou pelo telefone 3227-1622. Exercício ilegal da profissão é contravenção penal. A pena varia de 15 dias a três meses de prisão ou pagamento de multa.