Prática ilegal da Educação Física gera mais de 140 denúncias em três meses no Estado

O Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF1-ES) registrou 144 denúncias sobre prática ilegal da profissão, somente nos três primeiros meses de 2015. Dessa quantia, 36 pessoas foram flagradas cometendo irregularidades até este mês de abril. Em todo o ano passado, foram 310 denúncias e 133 flagrantes. O grande número de denúncias serve de alerta aos praticantes de atividade física. Em curto, médio ou longo período de tempo, exercícios sem supervisão adequada podem resultar em danos graves, como lesões nos músculos, ossos e tendões, problemas cardiovasculares e até mesmo a morte. As principais irregularidades foram encontradas em academias, principalmente no interior do Estado, segundo a supervisora do CREF1, Suellen Torres. "A profissão hoje é uma só, de profissionais de educação física. O personal trainner é uma atividade dentro da nossa profissão. No Estado, nós temos hoje em torno de 6.500 profissionais de educação física, entre licenciados e bacharéis. Os profissionais licenciados só podem atuar na área escolar, já o bacharel somente na área não escolar. Os licenciados plenos estão aptos a atuar nos dois ambientes", esclareceu, em entrevista à Rádio CBN Vitória.