Igreja do Rosário na Prainha, no Sítio Histórico de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, deve passar por diversas mudanças para se tornar referência em turismo, cultura e economia criativa. A intenção da Prefeitura de Vila Velha é realizar uma série de intervenções no local, como implantação de ciclovia e a realização de um Festival Gastronômico com pratos da culinária local.

A ideia ainda é embrionária e as ações que serão desenvolvidas devem ser definidas nas próximas semanas, de acordo com o secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino de Freitas Mauro. O primeiro passo será a criação de um conselho gestor formado por prefeitura, empresários e moradores da Prainha. Esse conselho será responsável por definir e gerir as ações.

Your browser does not support the audio element. Prainha, Sítio Histórico poderá ter ciclovia e festival gastronômico

Entre as intervenções que podem ser realizadas, estão a implantação de ciclovia na região, melhorar a iluminação pública, embutir a fiação no subsolo, criar feira gastronômica, desenvolver aplicativo do Sítio Histórico da Prainha e do Convento da Penha e melhorar a estrutura do Museu Homero Massena e da Casa da Memória.

A presidente da Associação Empresarial de Vila Velha (Assevila), Cristal Carvalho, diz que, apesar de não estarem confirmadas essas ações, o projeto vai contribuir para o desenvolvimento da região. “O objetivo é valorizar esse local que faz parte da história do Espírito Santo, resgatar, desenvolver essa região de forma sustentável, com um olhar muito cuidadoso.”

O secretário Saturnino de Freitas Mauro afirma que o projeto tem como um dos focos o fortalecimento de atividades econômicas na Prainha. “A gente acredita que ali possa ser uma região para incentivar a instalação de empresas voltadas para a área de inteligência.”