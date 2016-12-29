Com a chegada do verão e das férias, aumenta a procura em agências de turismo para programar aquela viagem tão esperada. Por causa da crise, os capixabas este ano estão optando com maior frequência por destinos nacionais e por pacotes com valores mais acessíveis. Clóvis Cupertino, gerente de uma agência de viagens de Vitória afirmou que os destinos mais requisitados no momento são as praias nordestinas.

“Na demanda que temos ultimamente para os meses de fevereiro e março a procura maior são sempre para as praias do nordeste, como Praia do Forte, Porto de Galinhas, Natal e Fortaleza”, declarou.

Your browser does not support the audio element. Praias nordestinas são as mais procuradas por capixabas no verão

De acordo com o gerente a procura por destinos internacionais teve uma queda de 60%, devido à alta do dólar. “Com a alta do dólar houve uma baixa na procura por roteiros internacionais que faziam muito sucesso entre 2014 e 2015 como Buenos Aires, Peru”, afirmou.

A advogada Fernanda Lodi está com tudo programado para viajar para o litoral da Bahia,no início do ano. A escolha do lugar já estava nos planos mas teve influência da crise. “Tive que fazer uma viagem mais econômica, preferi ir pra Arraial D'ajuda porque é mais perto e podemos ir de carro”, ressaltou a advogada.