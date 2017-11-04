Praias da Grande Vitória terão reforço de guarda-vidas no verão

Com a proximidade da chegada do verão, a expectativa é de praias cheias em todo o nosso litoral. As prefeituras de Serra, Vila Velha e Vitória estão se preparando para garantir a segurança dos banhistas com o reforço da atuação dos guarda-vidas.

Na Serra, o efetivo será de 92 guarda-vidas durante a alta temporada, período entre 16 de dezembro deste ano e 21 de março de 2018. De acordo com Alziro Oliveira da Silva, diretor da Guarda Patrimonial do município, os guarda-vidas, que já estão passando por processo seletivo, vão ficar distribuídos em 20 bases nas praias de Carapebus, Bicanga, Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida e na Lagoa de Carapebus. No verão, dois pontos da orla vão receber atenção especial devido às ocorrências de afogamentos. “Nós temos dois pontos primordiais: a Lagoa de Carapebus, onde há bastante ocorrências e o Berro d'Água, em Jacaraípe.”

Your browser does not support the audio element. Praias da Grande Vitória vão receber reforço de Guarda-Vidas durante o verão

Em Vila Velha, a expectativa da administração municipal é disponibilizar mais de 100 guarda-vidas em 26 postos em todos os 32km de orla durante o verão. Durante a baixa temporada, a cidade conta com 50 guarda-vidas. A prefeitura vai utilizar o cadastro de reserva do processo seletivo realizado no ano passado para chegar ao efetivo de 100 agentes nas praias.

Para o verão desta temporada, a novidade em Vila Velha será a distribuição de pulseiras de identificação para as crianças nas praias, como explica Oberacy Emmerich Júnior, Secretário Municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito.

“Nós vamos implementar as pulseirinhas e vamos tentar colocar nas crianças, com o nome dos pais e o telefone. Os pais de crianças até 3 anos devem procurar os postos de guarda-vidas para que elas sejam identificadas. Assim vamos evitar que os pais percam as crianças e que elas sejam encontradas com mais facilidade.”

Na Capital, serão 80 guarda-vidas trabalhando em 14 postos nas praias de Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Boi. Em Vitória, o efetivo também vai ser selecionado por meio do cadastro de reserva. A prefeitura não identificou a necessidade de abrir um novo edital para processo seletivo. O secretário municipal de Segurança Urbana Fronzio Calheira Mota destaca dois pontos que vão receber atenção especial durante o verão.

“Na Curva da Jurema, onde tem muita aglomeração e o cuidado com crianças pequenas deve ser redobrado e em Camburi, próximo ao Clube dos Oficiais, onde muitas pessoas tentam fazer a travessia na Ilha do Socó e muitas vezes não têm o condicionamento necessário.”