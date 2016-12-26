Os fogos de artifício e os shows musicais são um atrativo para quem quer comemorar o Ano-Novo nas Praias da Grande Vitória. Na Praia de Camburi, em Vitória, a prefeitura realiza o cadastro de tendas até a próxima quarta-feira (28). Na Serra, o processo vai até dia 29 e em Guarapari até o dia 30. Em Vila Velha não haverá queima de fogos neste ano devido ao corte de gastos da administração municipal.
A queima de fogos na Praia de Camburi contará com desenhos como leque, arco-íris, traçados em “s” e o número 2017. Ainda há 180 reservas para tendas disponíveis. A universitária Isabella Galvão, de 22 anos, já reservou um espaço para acompanhar a festa. A montagem da tenda na Praia de Camburi começou como teste ano passado e todo mundo na família acabou gostando. Neste ano serão 15 pessoas reunidas. “Ficar em casa é muito sem graça. A gente fez tantas vezes que ficou ‘fora de moda’. É mais para a gente comemorar o ano que está vindo e por diversão”, destaca.
Praias da Grande Vitória ainda têm centenas de espaços para tendas para o Réveillon
Segundo o subsecretário de Controles Urbanos de Vitória, Otto Grelert, a procura é maior por famílias e não é necessário pagamento de taxa na Capital. “Como o espaço fica nas areias da praia, o município não cobra taxas, mas faz um ordenamento. O espaço é pequeno, com 25m² cada tenda, mas suficiente para um grupo pequeno”, acrescentou.
Em Guarapari, as reservas de espaço para tendas acontecem até o dia 30. Ainda há cerca de 120 disponíveis, com taxa no valor de R$ 115. Na Serra, as reservas vão até esta quinta-feira (29).
Fogos de artifício
Há também quem prefira fazer a compra de fogos para comemorar a entrada do novo ano em casa. O faturamento aumenta em até 80% nesta época do ano, segundo lojistas. Em Vila Rubim, em Vitória, o proprietário de um estabelecimento, Vanderley Morais, explica que a busca é maior por famílias, que preferem foguetes já montados. “Aqueles que já estão prontos para uso, sem risco de acidentes. Muitas pessoas levam para sítios. São produtos com bastante segurança”, acrescenta.
Os fogos de artifício prontos variam entre R$ 70 e R$ 1.900, com tempo de queima que pode chegar a quatro minutos cada.