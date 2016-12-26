Os fogos de artifício e os shows musicais são um atrativo para quem quer comemorar o Ano-Novo nas Praias da Grande Vitória. Na Praia de Camburi, em Vitória, a prefeitura realiza o cadastro de tendas até a próxima quarta-feira (28). Na Serra, o processo vai até dia 29 e em Guarapari até o dia 30. Em Vila Velha não haverá queima de fogos neste ano devido ao corte de gastos da administração municipal.

A queima de fogos na Praia de Camburi contará com desenhos como leque, arco-íris, traçados em “s” e o número 2017. Ainda há 180 reservas para tendas disponíveis. A universitária Isabella Galvão, de 22 anos, já reservou um espaço para acompanhar a festa. A montagem da tenda na Praia de Camburi começou como teste ano passado e todo mundo na família acabou gostando. Neste ano serão 15 pessoas reunidas. “Ficar em casa é muito sem graça. A gente fez tantas vezes que ficou ‘fora de moda’. É mais para a gente comemorar o ano que está vindo e por diversão”, destaca.

Your browser does not support the audio element. Praias da Grande Vitória ainda têm centenas de espaços para tendas para o Réveillon

Segundo o subsecretário de Controles Urbanos de Vitória, Otto Grelert, a procura é maior por famílias e não é necessário pagamento de taxa na Capital. “Como o espaço fica nas areias da praia, o município não cobra taxas, mas faz um ordenamento. O espaço é pequeno, com 25m² cada tenda, mas suficiente para um grupo pequeno”, acrescentou.

Em Guarapari, as reservas de espaço para tendas acontecem até o dia 30. Ainda há cerca de 120 disponíveis, com taxa no valor de R$ 115. Na Serra, as reservas vão até esta quinta-feira (29).

Fogos de artifício

Há também quem prefira fazer a compra de fogos para comemorar a entrada do novo ano em casa. O faturamento aumenta em até 80% nesta época do ano, segundo lojistas. Em Vila Rubim, em Vitória, o proprietário de um estabelecimento, Vanderley Morais, explica que a busca é maior por famílias, que preferem foguetes já montados. “Aqueles que já estão prontos para uso, sem risco de acidentes. Muitas pessoas levam para sítios. São produtos com bastante segurança”, acrescenta.